Как рассказала и.о. руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбекова, в рамках инвестиционной программы на 2016-2020 годы по АО "ЗапКаз РЭК" были предусмотрены работы по реконструкции линий электропередачи и замене электрооборудования. Источниками финансирования являются собственные средства предприятия. – За 2016-2020 годы АО "ЗапКаз РЭК" планируется реконструкцию, обновление и модернизацию основных средств. В рамках инвестиционной программы будет проведен капитальный ремонт сетей. Программа была утверждена на сумму 1,6 млрд тенге, в том числе в 2020 году была утверждена сумма 439,2 млн тенге. На 1 октября этого года освоено 285,4 млн тенге, - рассказала Гульжаз Казбекова. Так, на подстанции "Пригородная" в селе Мичурино были заменены отделитель и короткозамыкатель на вакуумный реклоузер, стоимость которого составляет более 15 млн тенге. – Наша подстанция 35/10 "Пригородная" работает с 1976 года. Она в свое время строилась для кирпичного комплекса, который был в поселке Плодоовощное. Нормативный срок эксплуатации оборудования составляет 25 лет, и, естественно, его надо менять. В этом году по инвестиционной программе мы заменили отделитель и короткозамыкатель на вакуумный реклоузер, который по всем параметрам в разы лучше старого оборудования. Им можно пользоваться до 40 лет, не нужно делать никаких регулировок, полностью исключается человеческий фактор. Наша подстанция обеспечивает электроэнергией поселок Мичурино, дом престарелых, противотуберкулезный диспансер, а также все близлежащие объекты бизнеса, - рассказал начальник службы подстанции Виктор Чесноков. Стоит отметить, что в этом году АО "ЗапКаз РЭК" подало заявку на рассмотрение утверждения нового тарифа на следующие пять лет. – Основной причиной подачи заявки стало окончание срока действия действующего тарифа, который был утвержден в 2016 году. По истечении этого срока предприятие обязано предоставлять заявку в уполномоченный орган, чтобы утвердить новый тариф на следующие пять лет. В настоящие время в департаменте на рассмотрении находится заявка от АО "ЗапКаз РЭК" на 2021-2025 годы. 26 октября этого года будут проводиться публичные слушания по обсуждению проекта тарифа, конкретных цифр пока нет. Вообще говорить о росте тарифа с 2021 года очень рано. Принятие решения по этому вопросу ожидается в конце ноября этого года, - отметила Гульжаз Казбекова.