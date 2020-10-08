Мужчина был найден мертвым недалеко от поселка Достык, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина повесился в своем дачном доме в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что мужчина в августе ушел из дома и долгое время велись его поиски. - Он был найден повешенным недалеко от п. Достык. То есть мужчина совершил самоубийство, - пояснили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.