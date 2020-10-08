Как рассказал старший инспектор по особым поручениям УМС ДП ЗКО Алмас Нур, прежде чем принять гражданство другого государства, гражданин РК должен отказаться от казахстанского гражданства. - Он просто обязан в течение 30 рабочих дней сдать казахстанские документы в органы внутренних дел или загородные учреждения министерства иностранных дел. Хочу отметить, что с начала этого года были выявлены 56 фактов двойного гражданства по ЗКО. Все они на тот момент были граждане РК, а сейчас имеют гражданство РФ, - пояснил Алмас Нур. Между тем старший инспектор говорит, что это преследуется законом и на нарушителей составляется административный протокол по статье 496 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве".Алмас Нур рассказал механизм, по которому нужно выезжать в другую страну. - В основном жители ЗКО уезжают в Россию. Для начала они все должны сдавать в ЦОНе документы на выезд, на постоянное место жительство. После подачи заявления его рассматривают в течение 24 рабочих дней. Если нет задолженности перед государством, то человек выезжает в другую страну и оформляется. А после получения паспорта другого государства им необходимо сдать казахстанские паспорта в течение одного месяца, - пояснил Алмас Нур. - Но есть и такие, которые, минуя нас, выезжают в РФ, там получают гражданство. Кстати, некоторые даже умудряются получать пенсию и в Казахстане, и в России. Таким образом, сначала года было выявлено более 10 пенсионеров из ЗКО. К слову, теперь предприимчивым пенсионерам грозит штраф в размере от 100 до 200 МРП (1 МРП - 2778 тенге) или же выдворение за пределы РК на пять лет. Стоит отметить, что с начала года 668 жителей ЗКО выехали за пределы РК на постоянное мосто жительства. За аналогичный период прошлого года выехали 1354 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.