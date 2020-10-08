Теперь пенсионеры должны будут вернуть полученные деньги. При отказе на них будет заведено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители ЗКО после получения гражданства РФ, получали пенсии в двух государствах Как рассказал старший инспектор по особым поручениям УМС ДП ЗКО Алмас Нур, прежде чем принять гражданство другого государства, гражданин РК должен отказаться от казахстанского гражданства. - Он просто обязан в течение 30 рабочих дней сдать казахстанские документы в органы внутренних дел или загородные учреждения министерства иностранных дел. Хочу отметить, что с начала этого года были выявлены 56 фактов двойного гражданства по ЗКО.  Все они на тот момент были граждане РК, а сейчас имеют гражданство РФ, - пояснил Алмас Нур. Между тем старший инспектор говорит, что это преследуется законом и на нарушителей составляется административный протокол по статье 496 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве". Алмас Нур рассказал механизм, по которому нужно выезжать в другую страну. - В основном жители ЗКО уезжают в Россию. Для начала они все должны сдавать в ЦОНе документы на выезд, на постоянное место жительство. После подачи заявления его рассматривают в течение 24 рабочих дней. Если нет задолженности перед государством, то человек выезжает в другую страну и оформляется. А после получения паспорта другого государства им необходимо сдать казахстанские паспорта в течение одного месяца, - пояснил Алмас Нур. - Но есть и такие, которые, минуя нас, выезжают в РФ, там получают гражданство. Кстати, некоторые даже умудряются получать пенсию и в Казахстане, и в России. Таким образом, сначала года было выявлено более 10 пенсионеров из ЗКО. К слову, теперь предприимчивым пенсионерам грозит штраф в размере от 100 до 200 МРП (1 МРП - 2778 тенге) или же выдворение за пределы РК на пять лет. Стоит отметить, что с начала года 668 жителей ЗКО выехали за пределы РК на постоянное мосто жительства. За аналогичный период прошлого года выехали 1354 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.