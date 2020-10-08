Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, сотрудниками патрульной полиции 4 октября на пересечении улиц Кунаева и Смагулова была остановлена автомашина «Опель-Астра», за рулем которой находился 21-летний водитель. - Стоит отметить, что мужчина ранее был лишен права управления транспортным средством, а машиной управлял в состоянии наркотического опьянения, вызванном употреблением «опиоидов и каннабиоидов». Кроме того, при наружном досмотре в кармане брюк водителя обнаружен и изъят бумажный сверток с веществом растительного происхождения, зеленого цвета, со специфическим запахом, похожим на марихуану. По данному факту назначена экспертиза. Имеются признательные показания, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что по данному факту проводятся следственные действия по статье 346 ч.1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права на управления транспортным средством» и по ст.296 ч.2 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, без цели сбыта». Водитель водворен в изолятор временного содержания управления полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.