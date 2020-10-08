По их мнению, аренда школьных столовых не эффективна для работы в рамках государственно-частного партнерства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Заместитель акима Атырауской области Бахытгуль Хаменова встретилась с предпринимателями и выслушала их предложения. На встрече также присутствовали руководитель областного управления образования и заместитель акима города и начальник городского управления образования. Во время встречи были заслушаны и разъяснены предложения и пожелания индивидуальных предпринимателей, арендующих школьные столовые. Они заявили, что хотят работать как раньше.

- В соответствии с планом развития территории был поставлен вопрос о переводе школ Атырау на государственно-частное партнёрство. Горячее питание школьников всегда находится в центре внимания. Ведь самое главное, чтобы дети питались и были здоровы. Проблема школьного питания тесно связана со здоровьем и личной безопасностью наших детей. Поэтому госудаственно-частное партнерство - прекрасная возможность для организации качественного школьного питания, - сказала Бахытгуль Хаменова. ⠀ В свою очередь, заместитель акима области дала ряд поручений ответственным людям по поиску решения вопросов, поднимаемых предпринимателями. Она заверила, что их вопросы не останутся без внимания, в скором времени будут даны ответы и принято единое решение.

