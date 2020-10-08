– Я была против отлова, пока не появился ребенок. А собаки стаями нападают и на взрослых, и на детей. Особенно их много в районе парка. Страшно с ребенком гулять. Они и загрызть могут. Так что лучше их не выпускать, - отметила bolshenezayac.
– Я против, чтоб отпускали. Ни один человек не может сказать за собаку, что она никого не укусит никогда, даже хозяин собаки. Любое животное непредсказуемо. Нужно открывать питомники и там их содержать. Выше женщина пишет, что питомники - это концлагерь, а чем лучше по помойкам бегать и разносить пакеты с мусором? Не обижайтесь, но во всем должен быть порядок. У меня вот три собаки, две во дворе на цепи и дома лабрик, я люблю животных. Но вот в последнее время по центральной улице стали бегать две бездомные собаки, теперь я не могу выводить своего лабрика погулять, потому что они кидаются на нас и что мне делать? Голосовать за то, чтоб отпускали? Зачем? Бродяжничать и подцепить болезнь, а потом эта собака больная все равно сдохнет. Или погибнет под колесами авто, если не останется инвалидом. Я думаю, в питомнике будет гораздо больше шансов на жизнь, - подчеркнула lenysik881508.Справедливости ради стоит отметить, что среди интервьюеров немало было людей, которые выступили в защиту бездомных животных. По их словам, вина и ответственность за этих собак полностью ложатся на человека. – То, что собаки и кошки живут на улице, вина есть и будет только недобросовестных бывших владельцев. Конечно, против бездомных животных легче попереть, чем против тех людей, которые тоже нападают и совершают куда более ужасные вещи по отношению не только к братьям нашим меньшим, но и по отношению людям, - написала tanechka.l89. – Питомники, питомники, но в нашем Казахстане любой питомник превратится в концлагерь для животных. Воровать будут от верха до самого низа. В итоге животные там в заточении будут умирать от холода и голода. Вы были в том концлагере для животных на Кожсырьевом? Когда-то он там был, и я там была. Страшное зрелище, - возмутилась malkova.alia. – Если нет возможности содержать и найти им дом с добрыми и любящих животных людей, то, конечно, отпускайте, пусть хотя бы живут свободной жизнью, а не в клетке. А те подобия людей, которые сначала взяли в дом животное, которое требует не только еды но и любовь, пишут что нет. Конечно, вам не хочется видеть то зло, которое вы совершили. В нашем районе ходит большая стая собак, и ни одна, слышите, ни одна за столько лет не набросилась ни на меня, ни на других тех, кто просто мимо них проходит, а не кидают камнями, начинают топать или орать на них. Они вас больше боятся, чем вы их. Не трогайте их, и на вас они даже внимания не обратят, - написала dasha_kachur89. Напомним, в Уральске образовалась проблема с отловом и стерилизацией бродячих животных. Их попросту некуда завозить. Строительство передержки для собак в Меловых горках было приостановлено из-за протеста местных жителей. В конце сентября стало известно о том, что отлавливать и стерилизовать бродячих собак будет ветеринарная клиника при ЗКАТУ имени Жангир хана. На эти цели до конца этого года из местного бюджета выделено 35 млн тенге, по Уральску эта цифра составляет 7,9 млн тенге. После отлова животных стерилизуют, чипируют и снова выпускают в привычный ареал обитания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.