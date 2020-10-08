Конечно, нельзя отпускать, за детей страшно. Эти своры, когда на взрослых кидаются, спасения нет, а детям так вообще без вариантов. А покусанному ребенку и родителям будет уже все равно привита собака от бешенства или нет. А если нет, кто ее найдёт-то? Все равно уколы колоть будут. И это в лучшем случае, - написала пользователь

ministreliya84.

Иллюстративное фото из архива "МГ" 2 октября на странице новостного портала mgorod.kz в социальной сети Instagram был опубликован опрос: "Согласны ли вы с тем, что после отлова и стерилизации бродячих собак снова выпускают на улицу?" За пять дней публикация собрала около 400 комментариев и столько же лайков. Большинство опрошенных выразили свое возмущение, заявив при этом, что бродячие собаки как были агрессивными, такими и остаются. Наибольшую опасность животные представляют детям. –

– Я была против отлова, пока не появился ребенок. А собаки стаями нападают и на взрослых, и на детей. Особенно их много в районе парка. Страшно с ребенком гулять. Они и загрызть могут. Так что лучше их не выпускать, - отметила bolshenezayac.

– Я против, чтоб отпускали. Ни один человек не может сказать за собаку, что она никого не укусит никогда, даже хозяин собаки. Любое животное непредсказуемо. Нужно открывать питомники и там их содержать. Выше женщина пишет, что питомники - это концлагерь, а чем лучше по помойкам бегать и разносить пакеты с мусором? Не обижайтесь, но во всем должен быть порядок. У меня вот три собаки, две во дворе на цепи и дома лабрик, я люблю животных. Но вот в последнее время по центральной улице стали бегать две бездомные собаки, теперь я не могу выводить своего лабрика погулять, потому что они кидаются на нас и что мне делать? Голосовать за то, чтоб отпускали? Зачем? Бродяжничать и подцепить болезнь, а потом эта собака больная все равно сдохнет. Или погибнет под колесами авто, если не останется инвалидом. Я думаю, в питомнике будет гораздо больше шансов на жизнь, - подчеркнула lenysik881508.

То, что собаки и кошки живут на улице, вина есть и будет только недобросовестных бывших владельцев. Конечно, против бездомных животных легче попереть, чем против тех людей, которые тоже нападают и совершают куда более ужасные вещи по отношению не только к братьям нашим меньшим, но и по отношению людям, - написала

tanechka.l89.

Питомники, питомники, но в нашем Казахстане любой питомник превратится в концлагерь для животных. Воровать будут от верха до самого низа. В итоге животные там в заточении будут умирать от холода и голода. Вы были в том концлагере для животных на Кожсырьевом? Когда-то он там был, и я там была. Страшное зрелище, - возмутилась

malkova.alia.

Если нет возможности содержать и найти им дом с добрыми и любящих животных людей, то, конечно, отпускайте, пусть хотя бы живут свободной жизнью, а не в клетке. А те подобия людей, которые сначала взяли в дом животное, которое требует не только еды но и любовь, пишут что нет. Конечно, вам не хочется видеть то зло, которое вы совершили. В нашем районе ходит большая стая собак, и ни одна, слышите, ни одна за столько лет не набросилась ни на меня, ни на других тех, кто просто мимо них проходит, а не кидают камнями, начинают топать или орать на них. Они вас больше боятся, чем вы их. Не трогайте их, и на вас они даже внимания не обратят, - написала

dasha_kachur89.