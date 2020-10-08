Жительница п. Таскала рассказала, что на их улице кладут асфальт прямо на песок. - В поселке Таскала на улице Ахметкалиева проводили ремонт дорог. Асфальт укладывали сразу на песок. Мы промолчали про это, хотя все видели. В данный момент, чтобы замазать глаза, щебень сыпят по краям. Кажется, даже не на песок, а на пыль укладывали асфальт, - рассказывает женщина. Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Таскалинского района Алибек Ташимов сообщил, что в этом году в Таскале на двух улицах асфальт укладывают по новой технологии для уменьшения стоимости. - Техника такова: подстилается слой ПГС в 15 см, сверху кладется 40 см смеси ПГС и суглинка. Затем сверху накладывается цемент из расчета 1 тонна на 30 квадратных метров дороги, затем накладывается стабилизатор грунта АМТ. После этого все укатывается. Получается бетонное основание, на которое накладывается битумная эмульсия, а затем горячий асфальт. По обочинам стелется смесь ПГС и щебня, - рассказал Алибек Ташимов. - Как все знают, щебень завозится к нам из Актобе, и это дорого. А используемые нами материалы сейчас производятся в ЗКО. Только цемент привозится, но он везется вагонами, с ним проблем нет. По словам руководитель районного отдела ЖКХ, такая технология уже давно используется в Аксае и Уральске. Срок гарантии в данном случае - три года. Дорогу строит ТОО "Ануш Курылыс". Аким Таскалинского района Алдияр Халелов пояснил, что в этом году в Таскале будет асфальтировано 20 км дорог, что составляет 85% от всех дорог в поселке. - Если жители видят, что строители работают недобросовестно, они всегда могут обратиться к нам, мы готовы их выслушать, - заявил Алдияр Халелов. oK4nB8jJ5GoМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.