Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел 6 октября около 12.00 в Атырау в районе автомобильного моста "Бейбарыс". Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, поступило сообщение о том, что при неизвестных обстоятельствах в реку Урал упал в воду подросток. – По прибытию на место происшествия спасатели оперативно-спасательного отряда выяснили, что 52-летний местный житель Асанали Таскалиев спас ребенка и отвез его в больницу, - сообщили в ДЧС Атырауской области. По словам самого Асанали Таскалиева, он гулял с внуком под мостом, и к нему навстречу выбежали двое маленьких детей и попросили помочь. Мужчина, не задумываясь, вытащил ребенка из воды и оказал первую медицинскую помощь. – Я заметил, что у ребенка есть пульс, и сразу же попытался оказать первую помощь, очистил полость рта. Делал все, что смог. В один момент, ребенок начал плакать. Я очень обрадовался, и укутал его одеждой. Мы с товарищем остановил такси, и доставили в ближайшую № 5 городскую поликлинику, - говорит мужчина. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении областной детской больницы. По словам врачей, состояние ребенка тяжелое, ему поставлен диагноз отек головного мозга. К слову, с начала этого года по области утонули 27 человек, в том числе четверо детей.