В редакцию "МГ" обратились жители дома №38 по ул. Даумова. Они рассказали, что раньше их двухэтажный дом был на балансе завода "Зенит", потом непонятно, по каким причинам он оказался бесхозным. Владелица квартиры этого дома Кристина Гильдерман рассказала, что недавно она затеяла капитальный ремонт в своей квартире. - В нашем доме нет подвала, а все сети и задвижки находятся у меня в погребе на кухне. И когда я открыла его, увидела, что там течет вода. Сети все очень старые, они прогнили и если произойдет порыв водопровода, весь дом просто разрушится, так как под ним нет фундамента, - рассказала женщина. - Кроме того, наш дом расположен в низине, и талые воды со всего района стекают к нам. Уже больше недели мы сидим без воды, открываем самостоятельно кран, чтобы набрать воду, и снова закрываем. Уже вода начала подтекать из трубы. Все краны в плачевном состоянии. Владельцы квартир отметили, что возле дома есть колодец, но его со временем засыпали мусором. КСК не проследило за этим и теперь снова расходы на восстановление колодца, скорее всего, лягут на их плечи. - Никто не несет ответственности, все тыкают друг на друга, а найти крайнего невозможно, - говорят жильцы. - Нам рассчитали, что замена трубы обойдется примерно в 700 тысяч тенге. Из 8 владельцев квартир есть только пять, остальные квартиры пустуют. Самим оплатить ремонтные работы нам не под силу. Кроме того, жители отметили, что они уже обращались по данному вопросу в ЖКХ г.Уральск, в КСК "Светлана" и ТОО "Батыс су арнасы". Однако им ответили, что владельцы квартир должны якобы на собственные средства заменить водопровод. - Мы вызвали КСК, они сказали, что не могут поменять кран, там как там прогнила труба от водоканала. Вызвали водоканал, они сказали, что они тоже ничего не могут сделать, так как нет колодца. В ЖКХ сказали, что дом не стоит на их балансе, а заявку будут рассматривать в течение 15 дней, - говорит ещё одна жительница дома Анна Загудаева. Руководитель жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска Жандос Дуйсенгалиев отметил, что у них нет на балансе этого дома, жителям нужно обратиться в КСК. В КСК "Светлана" пояснили, что как только водоканал поменяет трубы, они произведут все необходимые работы. Начальник службы эксплуатации водопроводных сетей и сооружений ТОО "Батыс су арнасы" Михаил Горохов пояснил, что дом №38 по ул. Даумова не был включен в план капитального ремонта. - Тем не менее мы проведем замену водопровода в аварийном порядке, как только соберем все комплектующие. В течение десяти дней проблема будет решена, - сказал Михаил Горохов.