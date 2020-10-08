В конце 1790–х годов Ерсары батыр был в эпицентре политических событий Младшего жуза . Он принял участие в съезде казахских старейшин, на котором обсуждались основные вопросы казахстанско-российского конфликта. В знак уважения к авторитету героя хан младшего жуза Шергазы Айшуакулы присвоил титул «Тархан». - Герой погиб в бою в 1813 году. Похоронен в устье реки Шолаканкаты. Однако до сих пор никто не знает точное местонахождение его могилы. И в честь него был построен мавзолей. Диаметр мавзолея составлял 5 метров, длина-7 метров. Он построен в виде гигантского шлема и является символом бессмертного подвига, - рассказал краевед Казбек Куттымуратулы. Благодаря сплоченности земляков было сделано благородное дело, глядя на которое молодежь узнает подлинность исторических событий. Ведь молодые люди обязательно должны знать свою историю, традиции и обычаи. В этом году исполняется 20 лет со дня создания общественного фонда Ерсары батыр. На строительные работы было потрачено восемь миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.