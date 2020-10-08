Как стало известно, в настоящее время в Жангалинском районе зарегистрировано 1286 субъектов предпринимательства, в том числе 518 предпринимателей занимаются скотоводством, 364 торгами, 215 услугами и 189 по трудовым программам занимаются разведением сельскохозяйственных животных. В сфере малого и среднего бизнеса занято 918 человек. - При поддержке предпринимателей в нашем районе расположен филиал Национальной палаты предпринимателей, где занимаются обучением и вручением сертификатов претендентам, желающим начать новый бизнес. В 2019 году по району обучено 217 человек. В этом году все обучение, связанное с пандемией, проходит в режиме онлайн. В 2018-2020 годах субъектами предпринимательства произведено продукции на 12,583 млрд.тенге. За последние 3 года по району субъектами предпринимательства через различные кредитные организации направлено 3,3 млрд. тенге, - рассказал Наурызбай Карагойшин. - По начинающему бизнесу в 2018-2020 годах обучено 496 человек и получают кредиты. В результате государственной поддержки по району в 2018-2020 годах введено в эксплуатацию 21 объектов предпринимательства, которые оказывают услуги населению. К слову, объем инвестиций в основной капитал за отчетный период текущего года составил 1629 млн.тенге, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 129,3%. Объем инвестиций в сельское хозяйство составил 597,3 млн.тенге. - В 2020 году планируется реализация 8 инвестиционных проектов на общую сумму 8 млрд.тенге. В том числе на сегодняшний день на общую сумму 190 млн.тенге реализуется 3 проекта, - рассказал аким Жангалинского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.