Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов принял участие в открытии новой средней школы имени Гани Муратбаева на 300 мест в городе Атырау, сообщает пресс-служба областного управления образования. На торжественном мероприятии глава региона поздравил всех учителей, родителей и учащихся с открытием новой школы. - Сегодня мы принимаем участие в торжественном событии, еще одно образовательное учреждение готово к приему учащихся.​ Наша страна, стремящаяся к модернизации, отвечающей современным требованиям, придает большое значение воспитанию молодого поколения. Мы видим, что главное богатство любого развитого государства - это сознательные граждане, получившие качественное образование. Поэтому мы должны создать все условия для того, чтобы педагоги и учащиеся получили хорошее знания, - сказал Махамбет Досмухамбетов. - Несколько лет назад было установлено, что здание средней школы имени Гани Муратбаева, построенное в 1965 году, находится в аварийном состоянии. Поэтому перед нами стояла задача снести старое здание на 160 мест и вместо него построить современную школу. В прошлом году из областного бюджета на строительство новой школы было выделено 340 миллионов тенге. Школа на 300 мест сдана в эксплуатацию в запланированные сроки. За время строительства 67 учителей и 682 учащихся этой школы временно были вынуждены учиться и работать​ в других учебных заведениях. - Теперь они возвращаются в свою школу, соответствующую всем​ современным требованиям, - добавил глава региона. Как отметил аким области Махамбет Досмухамбетов, одной из двух аварийных школ города была средняя школа имени Гани Муратбаева. Теперь остается только одна школа с такой же проблемой. Также решена проблема трехсменного обучения в средней школе имени Исатая Тайманова, где учились ученики этой школы. - Мы продолжим работу в этом направлении и решим проблему еще одной школы, находящейся в аварийном состоянии. В частности, на месте средней школы № 1 имени Магжана Жумабаева планируется строительство нового здания на 160 мест. В целях решения дефицита мест в школах города, при 4-х школах дополнительно построены пристройки на 120 мест. Кроме того, в этом году строятся новые школы на 600 мест в микрорайоне «Самал», на 1200 мест в микрорайоне «Береке», на 300 мест в селе Дамба. Уверен, что уровень образования Атырауского региона будет повышен в ближайшие годы. Ежегодно большая часть бюджета области направляется в сферу образования. Продолжим улучшать материально-техническое состояние учреждений образования. Также планируется охват учащихся новыми учебниками и обеспечение бесплатным горячим питанием, - отметил глава региона Махамбет Досмухамбетов. На торжественной линейке выступила первая выпускница школы, ветеран педагогического труда Маруся Битималиева. Она пожелала педагогам школы успехов в новом учебном году. А житель микрорайона Жумыскер Серик Мусагалиев признался, что с нетерпением ждал когда построят новое учебное заведение. Глава региона неоднократно лично посещал место строительства. Градоначальник давал указания касательно объекта представителям подрядной организации и управлению строительства. Председатель правления АО "Назарбаев Интеллектуальная школа" Куляш Шамшидинова и ветеран-педагог Букен Гумар перерезали красную ленту нового учебного заведения. Стоит отметить, что строительство средней школы на 300 мест им.Г.Муратбаева вела подрядная организация ТОО «БатысСтройСервис-Атырау». Строительство объекта началось в июле прошлого года. 2-этажное здание школы оснащено лабораториями и кабинетами​ физики, химии, актовыми залами и площадками, столовой, технологией нового типа, кабинетами информатики и Steam-кабинетом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.