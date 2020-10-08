Иллюстративное фото из архива "МГ" - Следственным управлением ДП области расследуется уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников компании ТОО «Свой дом КЗ» по факту мошенничества. На сегодняшний день для полного объективного и всестороннего расследования уголовного дела органам внутренних дел необходимо максимально охватить и принять всех пострадавших граждан от действий ТОО «Свой дом КЗ», - сказано на официальной странице ДП ЗК в Instagram. Полицейские просят тех, кто ранее не обращался в органы полиции и пострадал от "преступной деятельности" проявить сознательность и прибыть в Департамент полиции ЗКО по ул. Пугачева, 45. Между тем директор ТОО "Свой дом КЗ" Гулзара Еркиналиева говорит, что их кооператив продолжает свою деятельность и они обязуются выплатить все деньги каждому вкладчику, кто решил выйти из кооператива. По ее словам, их деятельность пострадала из-за пандемии. - В связи с пандемией в феврале была ситуация, когда закрылось много фирм. Только в феврале 56 человек написали заявление на расторжение. Соответственно, у кого-то в течение месяца возврат, у кого-то - в течение трех месяцев. Но здесь получается через месяц - в марте - мы вышли на карантин, деятельность была полностью приостановлена. Соответственно, и у людей не было возможности нам оплачивать, то есть сделать возврат по купленному имуществу. В течение двух месяцев работа была заморожена. Да, мы вышли в конце мая, но блокпосты были сняты только в июне. Соответственно, и у людей сразу восстановление (финансов - прим. автора) невозможно, три месяца люди не работали. В течение пяти месяцев, как вышли с карантина, по сегодняшний день, хотя бы 50% оплаты не поступает вовремя - в срок. Мы ведем расчеты, и то, что поступает, мы обязательно распределяем на возврат. Однако в срок мы не успеваем. Со многими составлены соглашения, графики погашения, мы стараемся не уходить от графика, конечно, но не всегда это получается, - рассказывает директор кооператива. По словам Гулзары Еркиналиевой, с мая 2019 года, по условиям договора, член кооператива, который выходит из него, должен получить деньги в течение месяца. За 10 дней он должен уведомить руководство кооператива о выходе в письменном виде. Однако производить выплаты в срок у компании не получается, поэтому составляется график погашения, но из-за карантина производить выплаты вовремя не всегда получается. К тому же, по словам директора, их финансовое положение пошатнулось из-за слухов об их банкротстве. - Слух о нашем банкротстве появился в октябре-ноябре (2019 года - прим. автора). Нашим участникам, которые приобрели жилье с нашей помощью, отправили анонимные сообщения, что "Свой дом КЗ" банкрот, мол, не оплачивайте. Нам стало поступать меньше средств, поэтому мы не можем вовремя производить оплату вышедшим, - пояснила директор кооператива. Гулзара Еркиналиева подчеркнула, что полицейские неверно написали, уголовное дело в отношении сотрудников не заводилось. Также она рассказала, что у них тоже есть должники, то есть те, кто получил с их помощью имущество, не платят взносы, либо платят не в полном объеме. Руководство кооператива ведет с ними работу по возврату средств, в том числе и через суд. - Повторяю, что мы выплатим всем, кому мы должны. Мы продолжаем свою деятельность, - заявила Гулзара Еркиналиева. К слову, на данный момент около 150 человек заявили о выходе из кооператива, с 30 из них составлены медиативные соглашения и графики погашения, также имеется два решения суда на взыскание. Стоит отметить, что кооператив «Свой дом КЗ» существует с 14 ноября 2016 года. За это время около 300 семей стали обладателями собственного жилья с их помощью. Только с июня 2019 года по фовраль 2020 года 86 семей смогли приобрести с их помощью имущество. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.