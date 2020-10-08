ТОО «ОК Орал Кабель» - современный завод по производству кабельно-проводниковой продукции, расположенный в городе Уральск. Предприятие осуществляет оптово-розничную реализацию кабельно-проводниковой продукции собственного производства следующих марок: ВВГнг(А), ВВГ Пнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ППГ нг (А)-HF, ПВС, ПуВ, ПуГВ. Кабели и провода собственного производства реализует Завод «ОК Орал Кабель» С полным перечнем производимой продукции Вы можете ознакомиться на нашем сайте: www.oralcable.kz Кабели и провода собственного производства реализует Завод «ОК Орал Кабель» Завод основан в 2016 году и уже в конце 2018 года введен в эксплуатацию. Предприятие оснащено высокотехнологичным итальянским оборудованием, установлены современные линии грубого волочения, многониточного волочения, линии скрутки и новейшие экструзионные линии. Также на заводе имеется собственная испытательная лаборатория, которая осуществляет контроль качества изделий на каждом этапе производства. Кабели и провода собственного производства реализует Завод «ОК Орал Кабель» Кабели и провода собственного производства реализует Завод «ОК Орал Кабель» Стратегической целью ТОО «ОК Орал Кабель» является обеспечение внутреннего рынка Казахстана кабельно-проводниковой продукцией для гражданского строительства. Вся выпускаемая продукция сертифицирована и соответствует всем необходимым требованиям. Предприятие имеет сертификаты международного стандарта ISO 9001, 14001, 45001. Кабели и провода собственного производства реализует Завод «ОК Орал Кабель» Кабели и провода собственного производства реализует Завод «ОК Орал Кабель» Адрес: Промзона Желаево, 33, 8 (7112) 93-34-28, 8 776 022 24 40 [email protected] Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.