Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении администратора интернет-магазина, через который производили продажу синтетических наркотиков. Так, в конце января этого года сотрудниками УПН ДП ЗКО был задержан 19-летний житель города Уральск, у которого при личном обыске обнаружено и изъято два полиэтиленовых пакета с каменистым веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Во время обыска по месту жительства у задержанного были обнаружены все атрибуты наркомагазина: расфасованные для дальнейшей реализации и не расфасованные наркосодержащие и психотропные препараты, 100 пакетиков для фасовки, электронные весы, сотовые телефоны, пластиковые карты. Согласно заключению эксперта, изъятые по месту жительства вещества являются синтетическими наркотиками весом 4,52 грамма и гашиш весом 6,52 грамма. Во время следствия было установлено, что задержанный в июне прошлого года открыл интернет-магазин и через социальную сеть организовал продажу наркотических и психотропных веществ и являлся администратором данного магазина. – Как правило, раскрытие деятельности интернет-магазина по продаже синтетических наркотиков осложняется тем, что интернет-ресурс зарегистрирован в закрытой сети, домены которой находятся на территории других государств и отследить их деятельность практически невозможно. Вся деятельность происходит в сети. Даже если выйти на контакт с продавцом под видом покупателя, это не даст результата, так как на личный контакт продавец не выходит и реализует свой товар через сеть закладчиков. Это низшее звено в цепи интернет-наркоторговли. Он получает бесконтактным способом из тайника наркотические средства в небольшом количестве, примерно на 40-60 закладок. Как правило, закладчик не знает куратора и контактирует с ним через закрытые электронные каналы. Закладчик скидывает фото, где спрятаны наркотики куратору, тот после получения оплаты пересылает фото клиенту. Оплата за наркотики производится через электронные кошельки. Но несмотря на сложную схему интернет-наркоторговли, такие преступления все равно раскрываются и преступная деятельность наркоторговцев полностью доказывается, – подчеркнул заместитель начальника ДП ЗКО Асхат Темиржанов. Следствием было установлено, что через этот интернет-магазин наркотики распространялись на территории города Уральск, ЗКО, Актобе и Актюбинской области. – На следствии задержанный пояснил, что в 2018 году зарегистрировался в мессенджере Telegram, где с целью незаконного приобретения наркотических средств, психотропных веществ, подписался на интернет-магазин по продаже наркотических средств синтетического происхождения, затем, познакомившись с администратором указанного магазина, согласился работать в качестве закладчика В период с 2018 по 2019 годы, работая закладчиком, приобрел определенный опыт в данной деятельности. Однако его не устраивал доход от работы закладчика и он решил больше не работать на интернет-магазин, но в то же время остался в дружеских отношениях с администратором для дальнейшего приобретения наркотических средств по оптовой цене. В мае 2019 года задержанный в мобильном мессенджере создал свой интернет-магазин, через который начал продавать наркотики. Найденные у него в ходе обыска вещества по заключению экспертов являются наркосодержащими и психотропными. По разным видам наркотических и психотропных веществ, обнаруженных по месту проживания задержанного, был определен размер согласно сводной таблице №1 об отнесении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, обнаруженных в незаконном обороте, как небольшой, крупный и особо крупный, – рассказал Асхат Темиржанов. Стоит отметить, что теперь администратору интернет-сайта по продаже наркотиков предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконное хранение, психотропных веществ в целях сбыта в особо крупном размере". В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.