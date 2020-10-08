С 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проходит ежегодная кампания по прикреплению к поликлиникам. Любой житель республики для получения плановой доврачебной или врачебной помощи имеет право выбрать по своему желанию поликлинику и врача по месту жительства. В этом году клиника «Uniserv Medical Center» участвует в кампании прикрепления населения к поликлинике. Любой прикрепившийся к нашей клинике гражданин сможет получать бесплатную медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС. Нуждающиеся в динамическом наблюдении пациенты будут взяты на учет и обеспечены бесплатными лекарственными средствами - рассказываетПреимущество нашей клиники заключается в сервисном обслуживании и индивидуальном подходе к каждому пациенту. Специалисты центра помогут справиться с любой проблемой, проведут консультацию, при необходимости направят на дополнительные исследования. В настоящее время центр оказывает услуги лучевой диагностики, КТ и МРТ, эндоскопии, проводятся исследования на цифровом маммографе, работает цифровой аппарат – рентген, УЗИ-аппараты. Собственная современная клинико-диагностическая лаборатория позволяет оперативно получать результаты анализов.В нашей клинике трудятся опытные специалисты узкого профиля: кардиологи, невропатологи, эндокринологи, офтальмологи, гинекологи и других специальностей. Все они - врачи высшей категории. И конечно, существенным преимуществом клиники является то, что прикрепленные пациенты смогут обслуживаться по показаниям даже на дому. - «В случае, если у прикрепленного к нашей клинике пациента поднялась температура и он по состоянию здоровья не сможет приехать к врачу, участковой службой будут осуществляться выезды по месту жительства» отметила Сауле Булкашева.– Мы будем проводить динамические наблюдения, скрининговые и профилактические осмотры. Хочется отметить, что Uniserv Medical Center за два года своего существования зарекомендовал себя как один из лучших медицинских центров в ЗКО, оснащенный новейшим оборудованием экспертного класса. - Мы прикрепляем людей любого возраста, будь это маленький ребенок или пожилой человек. Наша цель - предоставить комфорт и должное обслуживание каждому пациенту. Прикрепиться к клинике можно через сайт Еgov.kz. - Необходимо выбрать на сайте раздел «Здравоохранение», услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», выбрать из списка желаемую организацию, указать, кого вы прикрепляете, затем заполнить все требования в заявке и отправить ее, - пояснила Сауле Булкашева. – После отправления заявки на сайте появится уведомление о ее рассмотрении, которое длится всего одни сутки.Генеральный директор Uniserv Medical Center отметила, что есть люди, которые по каким-то причин6ам не могут сами прикрепиться. Для таких пациентов в нашем центре уже открыта точка Еgov-доступа и им поможет специально обученный администратор, необходимо только приехать в центр. - Наши двери всегда открыты для каждого из вас. К слову, прикрепившийся к нашему медицинскому центру житель города сможет обслуживаться в нем с 1 января 2021 года. Лицензия №01681DL от 30.11.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.