Детские SIM-карты хотят ввести в Казахстане

Регистрировать их планируется по ИИН и номеру документа или по свидетельству о рождении.

Министерство просвещения РК предлагает дополнить Комплексный план по защите детей от насилия, предотвращению суицидов и обеспечению их благополучия на 2023–2025 годы. Проект размещён на портале «Открытые НПА» и открыт для обсуждения до 23 февраля 2025 года.

Проект включает новые меры для помощи детям, которые подверглись буллингу, совершили попытку суицида, склонны к агрессии или оказались в сложной жизненной ситуации. Помимо внедрения «детских SIM-карт», которые хотят регистрировать по ИИН и номеру документа или свидетельству о рождении, предлагается:

проведение курсов повышения квалификации для специалистов Центров психологической поддержки, педагогов организаций образования по вопросам профилактики буллинга, девиантного поведения несовершеннолетних, детской суицидологии, клинической психологии, психолого-педагогического просвещения родителей, развития культуры медиации;

проведение комплексной психолого-педагогической диагностики обучающихся;

разработка и утверждение Алгоритма мобильного реагирования специалистов мобильных групп региональных центров психологической поддержки по оказанию психологической помощи участникам образовательного процесса в экстренных ситуациях и в рамках профилактики;

внесение предложении по законодательному закреплению оказания помощи ребенку в случае суицидального риска по решению органа опеки при отказе родителей;

проработка вопроса закрепления об обязательном прохождении гражданами Школы родителей при регистрации брака, при прохождении скринингов по беременности и рождению ребенка, наблюдении за ребенком до 3 лет, при приеме ребенка в детский сад и школу в Центрах поддержки семьи, Молодежные центры поддержки здоровья и Центрах педагогической поддержки родителей;

разработка и утверждение механизма «Зеленый коридор» для оперативного направления детей с суицидальным поведением к детскому психиатру и оказания помощи;

проведение информационно-разъяснительной кампании среди педагогов и родителей по постановке детей с суицидальным поведением на учет в медицинские учреждения;

производство фильмов по темам «Бережное родительство», «Счастливое детство», «Право на ошибку»;

разработка минимальных требований к цифровым аналитическим программам на выявления аккаунтов несовершеннолетних в части подписки на противоправный контент (суицид, насилие, буллинг и другие);

проведение комплексного научного исследования по вопросам подросткового суицида в Казахстане, направленного на выявление причин подросткового суицида на основании реальных кейсов;

внесение изменений в образовательные программы медицинских организации высшего и послевузовского образования в части обучения врачей общей практики вопросам специализации по психиатрии с целью раннего выявления аутодеструктивной направленности личности несовершеннолетнего;

Увеличение объема государственного заказа на подготовку детских психиатров, клинических психологов и педагогов-психологов.

Кроме того, предлагается изменить порядок медосмотра детей и подростков, добавив проверку на риск употребления психоактивных веществ на раннем этапе осмотра, а также включив нарколога и психиатра в состав врачей, проводящих специализированные обследования, что позволит раньше выявлять возможные проблемы и оказывать своевременную помощь.