16 млрд тенге потеряли из-за пересмотра школьных учебников в Казахстане — госаудит

Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования.

Как следует из материалов аудита, который охватил период с 2019 года, в Казахстане неуклонно растет количество школ: на 2023-2024 учебный год их насчитывалось свыше 7,8 тысяч. Увеличивается также число учащихся и преподавателей. Все это говорит о расширении доступности образования в стране.

Финансирование системы среднего образования также демонстрирует устойчивый рост: за последние годы расходы на нее выросли более чем в 3 раза – с 1,3 триллиона тенге в 2019 году до 4,8 триллиона тенге в 2024 году, что подтверждает приоритетность данной сферы для государства.

При стратегическом планировании в образовательной сфере наблюдаются частые изменения госпрограмм и концепций. Регулярная смена стратегических документов приводит к прерыванию ранее начатых инициатив, из-за чего в образовательной политике нет преемственности и стабильности.

– Минпросвещения в первую очередь должно следить, чтобы принимаемые документы обеспечивали последовательность реформ. У нас за последние годы финансирование среднего образования более чем в три раза увеличилось. В этих условиях государство ожидает большей отдачи от принимаемых мер, – сказал председатель высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.

Как следует из аудиторского заключения, в формировании госзаказа на подготовку педагогов выявлены значительные расхождения между прогнозами минтруда и реальными потребностями системы образования, что объясняется недостатками методологии расчёта. В части повышения квалификации проблемой остаётся пост-курсовое сопровождение педагогов. Оно должно помогать учителям применять новые знания на практике, однако на деле ограничивается лишь семинарами и публикациями.

– Реформы в области образовательных стандартов проводятся бессистемно. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников и неэффективным расходам бюджета. За последние пять лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге. Аудит также выявил недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За пять лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга госуслуг, процедуры ведутся на бумаге, – отметили аудиторы.

Лицензирование – одна из форм обеспечения государственных гарантий получения качественного образования, однако в стране функционируют 66 школ без лицензии, включая государственные. О распространенности системных проблем в образовательных учреждениях свидетельствует низкий процент успешного прохождения аттестации – с первого раза её проходит лишь 18,2% школ.

В целом государственным аудит в образовании установил: