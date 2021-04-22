Детям погибшей в аварии на трассе в ЗКО женщины подарили жилье

Неравнодушные граждане подарили сиротам трехкомнатную квартиру в центральной части города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 22 апреля, представители благотворительного фонда "Даулеттен" вручили детям погибшей в аварии женщины ключи от трехкомнатной квартиры. Речь идет о ДТП, которое произошло 22 февраля на автодороге Уральск-Атырау. Тогда на трассе столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - оба водителя и все пассажирки "Лады". В автомобиле "Лада" находились жители села Базартобе. Среди погибших была 47-летняя жительница села Базартобе, у которой