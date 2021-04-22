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Социум

Детям погибшей в аварии на трассе в ЗКО женщины подарили жилье

Неравнодушные граждане подарили сиротам трехкомнатную квартиру в центральной части города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 22 апреля, представители благотворительного фонда "Даулеттен" вручили детям погибшей в аварии женщины ключи от трехкомнатной квартиры. Речь идет о ДТП, которое произошло 22 февраля на автодороге Уральск-Атырау. Тогда на трассе столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - оба водителя и все пассажирки "Лады". В автомобиле "Лада" находились жители села Базартобе. Среди погибших была 47-летняя жительница села Базартобе, у которой
Арайлым Усербаева
Детям погибшей в аварии на трассе в ЗКО женщины подарили жилье
Неравнодушные граждане подарили сиротам трехкомнатную квартиру в центральной части города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дети погибшей в аварии на трассе в ЗКО женщины получили жилье
Дети погибшей в аварии на трассе в ЗКО женщины получили жилье
Сегодня, 22 апреля, представители благотворительного фонда "Даулеттен" вручили детям погибшей в аварии женщины ключи от трехкомнатной квартиры. Речь идет о ДТП, которое произошло 22 февраля на автодороге Уральск-Атырау. Тогда на трассе столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - оба водителя и все пассажирки "Лады". В автомобиле "Лада" находились жители села Базартобе. Среди погибших была 47-летняя жительница села Базартобе, у которой остались четверо детей. Два года назад дети потеряли отца, теперь остались и без матери. Воспитанием детей решила заняться старшая 23-летняя дочь погибшей Гулжаухар Орахаева, она вместе с супругом приютила у себя троих младших детей, а для того чтобы оформить опекунство у них должно было быть жилье. Девушка обратилась в благотворительный фонд, где получила отклик. – После того как погибла наша мама, мы вместе с супругом, не раздумывая, решили взять всех детей к себе. Теперь мой 20-летний брат и сестры 12 и 8 лет будут жить с нами. Я приложу все усилия, чтобы мои родные ни в чем не нуждались и росли в счастливой семье. У меня у самой есть маленький ребенок, теперь будем жить все вместе, - говорит девушка. Стоит отметить, что деньги на покупку жилья удалось собрать за рекордно короткое время - 19 часов. На призыв о помощи откликнулись предприниматели и простые граждане Казахстана. Квартиру оформили на младшую 8-летнюю Перизат. – Наш фонд был создан около года назад. За это время мы купили жилье 31 нуждающейся семье, три квартиры мы подарили жителям Уральска. Как только мы узнали о нелегкой судьбе этих детей, мы объявили сбор. Неравнодушные казахстанцы собрали средство на покупку жилья в течение 19 часов. Квартира стоит 10 миллионов тенге, в подарок мы купили холодильник. Бывшие хозяева квартиры оказались отзывчивыми людьми и согласились сделать нам скидку, оставили кое-какую мебель. Таким образом, мы решили сделать благое дело в этот священный месяц Рамазан. Благодарю всех, кто участвовал в этом благом деле. Теперь дети будут жить вместе со старшей сестрой, - рассказал директор благотворительного фонда Нурсултан Орынбеков.
Дети погибшей в аварии на трассе в ЗКО женщины получили жилье
Дети погибшей в аварии на трассе в ЗКО женщины получили жилье
Дети погибшей в аварии на трассе в ЗКО женщины получили жилье
Дети погибшей в аварии на трассе в ЗКО женщины получили жилье
Дети погибшей в аварии на трассе в ЗКО женщины получили жилье
Дети погибшей в аварии на трассе в ЗКО женщины получили жилье
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Дети жилье Фонд

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