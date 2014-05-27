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Социум

Девочка из Уральска прошла в полуфинал конкурса «Аялаған Астана»

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На днях эксперты определили имена финалистов республиканского кастинга Детского национального музыкального телевизионного конкурса «Аялаған Астана». В отборочном туре приняли участие талантливые дети из 16 городов Казахстана. Всего в кастинге участвовало более 1000 детей от 8 до 12 лет. После сложного отборочного тура, в полуфинал прошли самые талантливые и одаренные дети, в числе которых Дания ИШАНКУЛОВА из Уральска. Напомним, финал конкурса пройдет в Астане 4, 5, 6 июля во время празднования дня столицы. Организаторы конкурса акимат Астаны,
Marat
Девочка из Уральска прошла в полуфинал конкурса «Аялаған Астана»
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astana3
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На днях эксперты определили имена финалистов республиканского кастинга Детского национального музыкального телевизионного конкурса «Аялаған Астана». В отборочном туре приняли участие талантливые дети из 16 городов Казахстана. Всего в кастинге участвовало более 1000 детей от 8 до 12 лет. После сложного отборочного тура, в полуфинал прошли самые талантливые и одаренные дети, в числе которых Дания ИШАНКУЛОВА из Уральска. Напомним, финал конкурса пройдет в Астане 4, 5, 6 июля во время празднования дня столицы. Организаторы конкурса акимат Астаны, НДП «Нұр Отан», управление культуры города Астана, продюсерская компания «АРС» и «Первый канал «Евразия» подарят победителю возможность представить Казахстан на международном конкурсе «Детская Новая Волна». Весь июнь полуфиналисты проведут в столичной музыкальной школе, где будут совершенствовать свои вокальные способности под руководством опытных педагогов по вокалу, сольфеджио, актерскому мастерству. Специалисты студии Лины АРИФУЛИНОЙ из Москвы, подготовят детей к телевизионному шоу, которое пройдет под аккомпанемент живого оркестра «Zaratushtra Band» под управлением Руслана БУТАБАЕВА. В финале будут созданы 12 концертных номеров, одни участники выступят как солисты, других, возможно, объединят в дуэты и трио. Финал конкурса «Аялаған Астана» будет состоять из трех конкурсных дней. Так 4 июля пройдет под эгидой «Гимн детства», 5 июля - «Дуэт со звездами и мировой хит», 6 июля - «Атамекен». По итогам этих дней эксперты международного жюри, а также телезрители определят победителя, который получит Гран-при и возможность представить Казахстан на «Детской Новой Волне». Также предусмотрены три призовых места, "Приз зрительских симпатий" и специальные денежные призы, главный из которых 1 миллион тенге. Он будет направлен для дальнейшего развития творческих способностей ребенка.
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