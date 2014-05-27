Девочка из Уральска прошла в полуфинал конкурса «Аялаған Астана»

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На днях эксперты определили имена финалистов республиканского кастинга Детского национального музыкального телевизионного конкурса «Аялаған Астана». В отборочном туре приняли участие талантливые дети из 16 городов Казахстана. Всего в кастинге участвовало более 1000 детей от 8 до 12 лет. После сложного отборочного тура, в полуфинал прошли самые талантливые и одаренные дети, в числе которых Дания ИШАНКУЛОВА из Уральска. Напомним, финал конкурса пройдет в Астане 4, 5, 6 июля во время празднования дня столицы. Организаторы конкурса акимат Астаны,