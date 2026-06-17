Девушка обокрала имама прямо в кабинете в мечети

В главной мечети Северо-Казахстанской области «Кызыл-Жар» произошла кража, передает Мой Город со ссылкой на соцсети.

По данным издания, 20-летняя девушка проникла в служебный кабинет имама и, воспользовавшись его отсутствием, похитила из кармана куртки 36 500 тенге.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, благодаря чему подозреваемую удалось оперативно установить и задержать.

На суде девушка полностью признала вину, раскаялась и попросила прощения у потерпевшего. Имам, в свою очередь, заявил о прощении и обратился к суду с просьбой не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Суд учёл признание вины, отсутствие судимости и личные обстоятельства подсудимой, в том числе то, что она воспитывает маленького ребёнка.

В итоге девушке назначили 1,5 года условного срока. Кроме того, суд постановил взыскать с неё около 65 тысяч тенге в Фонд компенсации потерпевшим.