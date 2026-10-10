Диалог с работниками и масштабная модернизация: главные итоги работы «Казахмыса» за 9 месяцев

В Балхаше руководство компании «Казахмыс» подвело итоги работы за девять месяцев 2026 года на встрече с трудовыми коллективами. Председатель правления Руслан Өскенәлі и председатель Наблюдательного совета Нурмухамбет Абдибеков обсудили вопросы производственной безопасности, модернизации предприятий и улучшения условий труда с более чем 650 работниками заводов, рудников и дочерних организаций, передает МойГород.

Особое внимание на встрече уделили систематизации работы с обращениями сотрудников. По словам Руслана Өскенәлі, принципиальной задачей новой управленческой команды является оперативное принятие решений по каждому поднятому вопросу с назначением конкретных ответственных лиц и жестких сроков исполнения.

Всего за отчетный период на предприятиях группы состоялось 418 рабочих собраний, что подтверждает курс на регулярный прямой диалог с персоналом. Главным результатом в сфере охраны труда за девять месяцев стало отсутствие смертельных случаев среди собственного персонала и снижение уровня производственного травматизма на 40%.

Модернизация мощностей и прирост ресурсной базы

Компания сохраняет запланированные темпы выпуска меди в концентрате и катодной меди, одновременно наращивая геологоразведочные работы. С начала года выполнено свыше 103 тысяч погонных метров эксплуатационно-разведочного бурения, что обеспечило прирост запасов в объеме 1,75 миллиона тонн руды. Параллельно продолжается процесс технического обновления: закупается новая горно-шахтная техника, модернизируются металлургические мощности, системы шахтной вентиляции и ключевое оборудование.

Масштаб проводимых работ отражает увеличение бюджета ремонтной программы — он вырос более чем в два раза и составил 23,1 миллиарда тенге. В рамках этой программы запланирован ремонт 354 объектов, из которых на 157 работы уже полностью завершены.

Улучшение условий труда и социальные гарантии

Параллельно с производственными задачами компания планомерно обновляет бытовую инфраструктуру. На предприятиях ведет ремонт 81 санитарно-бытового объекта, завершена поставка более 7 тысяч персональных шкафов для спецодежды, а единый оператор горячего питания ежедневно обслуживает свыше 10 тысяч работников.

Председатель Наблюдательного совета Нурмухамбет Абдибеков подчеркнул, что за всеми проектами модернизации и развития ресурсной базы приоритетом остаются люди. В рамках программ социальной поддержки за девять месяцев материальную помощь на общую сумму 1,3 миллиарда тенге получили почти 3 тысячи сотрудников, свыше 1,7 тысячи человек компенсировали расходы на санаторно-курортное лечение, 34 работникам переданы квартиры, а 1,2 тысячи детей сотрудников провели летний отдых в детских лагерях.

Все поступающие от коллективов вопросы, требующие дополнительной проработки, закреплены за руководителями направлений для предоставления обратной связи.