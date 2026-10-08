34,2% роста за девять месяцев: за счет чего растет автоиндустрия Казахстана

Автомобильная промышленность Казахстана продолжает демонстрировать устойчивый рост, переходя от наращивания объемов выпуска к новому этапу развития - углублению локализации, освоению производства автокомпонентов и формированию собственной инженерно-технологической базы, передает МойГород.

По предварительным данным Қазақстанның Автокөлік Одағы (КАО), за январь-сентябрь 2026 года казахстанские предприятия произвели 146 541 единицу автомобильной техники, что на 34,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в сентябре было выпущено 20 215 единиц - на 55,2% больше, чем годом ранее, и на 32,4% выше результата августа. Таким образом, уже за девять месяцев объем производства приблизился к результату всего 2025 года, когда в стране было выпущено 174,9 тыс. единиц автомобильной техники.

По темпам роста Казахстан сегодня заметно опережает крупнейшего автомобильного производителя Центральной Азии - Узбекистан. По данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, за январь-август 2026 года темп роста в сравнении с аналогичным периодом 2025 года составил 9,2%.

Одним из ключевых центров автомобильной промышленности Казахстана остается Костанайская область, где за последние годы сформирован полноценный автомобильный кластер, объединяющий производство автомобилей, развитие компонентной базы, инженерных компетенций и подготовку кадров.

Крупнейшим отдельным автопроизводителем страны по итогам девяти месяцев остается костанайский завод Allur. Предприятие выпустило 56 130 единиц техники - более трети всего объема автомобильного производства страны. Еще 13 782 автомобиля произведено на новом заводе Kia Qazaqstan в Костанайской области. В Алматы Astana Motors Manufacturing Kazakhstan за девять месяцев выпустил 40 245 автомобилей, Hyundai Trans Kazakhstan - 27 305 единиц.

Кроме того, СемАЗ произвел 2 293 единицы техники, QazTehna - 2 014 ед, Hyundai Trans Auto - 998 ед, КАМАЗ-Инжиниринг - 804 ед, Orbis Machinery - 433 ед, Daewoo Bus Kazakhstan - 379 ед, Уральскагрореммаш - 158 единиц.

Рост производства сопровождается расширением модельного ряда. В десятку наиболее производимых в Казахстане автомобильных брендов вошли Chevrolet, Hyundai, Kia, Changan, Chery, Haval, Jetour, JAC, Geely Galaxy и MG. Самой массовой моделью казахстанского производства остается Chevrolet Cobalt - за девять месяцев выпущено 27 659 автомобилей.

Сегодня развитие казахстанского автопрома определяется уже не только количеством произведенных автомобилей. Отрасль последовательно движется в сторону более глубоких технологических переделов. За последнее десятилетие объем производства автомобильной техники в Казахстане увеличился почти в 12 раз - с 15,2 тысяч единиц в 2015 году до 174,9 тысяч в 2025 году. Одновременно существенно выросла роль автомобилестроения в структуре всего отечественного машиностроения.

Следующий этап - увеличение казахстанского содержания и развитие производства компонентов внутри страны. Предприятия переходят от крупноузловой сборки к производственным процессам, включающим сварку и окраску кузовов, роботизированные операции, автоматизированный контроль качества и цифровое управление производством.

Параллельно формируется собственная компонентная база: в Казахстане развиваются проекты по выпуску автомобильных шин, сидений, мультимедийных и климатических систем, кабельной продукции и других комплектующих. Отдельное направление этой работы развивается на базе Allur в Костанае.

Компания формирует вокруг автомобильного производства экосистему локальных поставщиков и развивает собственный локализационный центр. На площадке площадью около 30 тысяч кв. метров планируется выпуск широкого спектра компонентов - от жгутов проводов и элементов конструкции до деталей интерьера автомобилей. Производственная мощность составит до 60 тысяч комплектов в год, проект предусматривает создание порядка 800 рабочих мест.

Таким образом, Костанай постепенно развивается от площадки по выпуску автомобилей в полноценный промышленный кластер, где вокруг конечной сборки формируются производство компонентов, инженерные компетенции, логистика и система подготовки специалистов.

Этот процесс имеет мультипликативный эффект для экономики. Углубление локализации создает дополнительный спрос на казахстанскую сталь, алюминий, медь, пластмассы, резинотехнические изделия, стекло, кабельную продукцию, электронику, а также инженерные и логистические услуги.

Пример такой промышленной кооперации уже существует в Карагандинской области: при производстве автобусов Yutong на предприятии QazTehna применяется отечественная оцинкованная сталь Qarmet, развивается собственное штамповочное производство. Здесь же в Сарани, совместно с одним из мировых лидеров компанией SINOTRUK готовится к запуску завод по выпуску грузовой техники Howo.

Динамика отрасли стала возможна в том числе благодаря последовательной государственной политике по развитию обрабатывающей промышленности, привлечению инвестиций, технологическому усложнению производств и повышению уровня локализации.

В Казахстане сформированы условия, при которых глобальные автомобильные компании не только выходят на рынок страны, но и размещают здесь производственные мощности, инвестируют в заводы, технологии и подготовку кадров.

Только в 2025 году были запущены Astana Motors Manufacturing Kazakhstan в Алматы мощностью до 120 тысяч автомобилей в год и Kia Qazaqstan в Костанайской области мощностью до 70 тысяч автомобилей. Совокупный объем инвестиций в эти проекты составил около 347 млрд тенге, создано более 5 тысяч рабочих мест.

Инвестиционный цикл продолжается. За январь-август 2026 года вложения в основной капитал в производстве автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов достигли 132,1 млрд тенге, увеличившись на 43,6% год к году.

В соответствии с задачами, обозначенными Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, Правительство делает особый акцент на дальнейшем углублении локализации и развитии производства автомобильных компонентов. Перспективным направлением становится более широкое вовлечение отечественной металлургии и других смежных отраслей в производственные цепочки автомобилестроения.

В результате автомобильная промышленность становится одним из примеров перехода Казахстана от импорта готовой продукции к созданию внутри страны более сложной производственной цепочки - от металла и компонентов до готового автомобиля, инженерных решений и подготовки квалифицированных специалистов.

Рост производства на 34,2% за девять месяцев 2026 года показывает масштаб отрасли. Однако главным результатом становится ее качественная трансформация: расширяется география производств, растет локализация, появляются новые компонентные предприятия, внедряются современные технологии и создаются тысячи квалифицированных рабочих мест.

Казахстанский автопром постепенно становится не просто крупным сегментом машиностроения, а одной из точек роста современной обрабатывающей промышленности страны.