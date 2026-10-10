«Купил, поездил, вернул»: как меняется культура владения автомобилем в Казахстане

В Казахстане официально стартовала программа лизинга для физических лиц, она станет новым инструментом приобретения автомобилей, подобная практика уже длительное время существует на автомобильных рынках многих стран.

В Казахстане официально стартовала программа лизинга для физических лиц, она станет новым инструментом приобретения автомобилей, подобная практика уже длительное время существует на автомобильных рынках многих стран.

В отличие от классического автокредитования, лизинг предполагает более гибкий подход к эксплуатации автомобиля. После окончания договора клиент может выкупить автомобиль, оформить новый договор на другую модель или вернуть автомобиль лизинговой компании. Такой формат особенно востребован среди тех, кто предпочитает регулярно обновлять автомобиль без необходимости заниматься его последующей продажей.

Одним из преимуществ лизинга является механизм остаточного платежа. Часть стоимости автомобиля переносится на конец срока договора и не распределяется между регулярными платежами, что позволяет уменьшить их ежемесячный размер в период основного платежа. При оформлении нового договора остаточный платёж можно перенести в качестве первоначального взноса на другой автомобиль.

Такой подход уже давно стал стандартом на европейских рынках. Одним из наиболее востребованных брендов в корпоративном и лизинговом сегментах остается Škoda. Автомобили марки выбирают компании, для которых автопарк – это прежде всего рабочий инструмент, где каждый день простоя означает дополнительные расходы, а прогнозируемая стоимость эксплуатации напрямую влияет на эффективность бизнеса.

На отечественном рынке марка Škoda представлена в портфеле предложений казахстанской автомобильной компании Allur, производство модельного ряда осуществляется на одноименном заводе в Костанае.

Фото: Škoda

По статистике за 2023 год, 90% продаж модели Škoda Superb, 87% от общей реализации Octavia и 75% Kodiaq были реализованы через fleet-направление.

Фото: Škoda

В 2024 году Škoda реализовала 926 567 автомобилей по всему миру и 8,2% от доли рынка пришлось на корпоративные парки стран ЕС.

2025 год стал для компании еще более успешным, 66% автомобилей из всего модельного ряда Škoda, проданных в Европе, были реализованы корпоративным клиентам. Škoda заняла 2-е место на европейском fleet-рынке с долей 8,9%.

Долгое время популярная по всей Европе, Škoda Octavia регулярно возглавляет список самых продаваемых автомобилей своего класса в ЕС21. Он также лидирует в сегменте по количеству регистраций «True Fleets». Среди компаний, официально использующих Škoda в своих автопарках, находятся Nestle, Siemens и другие.

Если смотреть на Škoda в горизонте последнего десятилетия, бренд последовательно усиливал позиции в корпоративном и fleet-сегменте. За это время Škoda прошла путь от производителя, особенно сильного в традиционном формате company cars – прежде всего Octavia и Superb, – до одного из ведущих fleet-брендов Европы. Высокая доля корпоративных клиентов у ключевых моделей, расширение предложения за счёт Kodiaq и других SUV.

Фото: Škoda

Одним из ключевых примеров глобального сотрудничества на международном рынке является Coca-Cola. Škoda и Coca-Cola сотрудничают более 30 лет. Автомобили европейского бренда используются в корпоративном парке компании примерно в 30 европейских странах, включая Чехию, Словакию, Польшу, Швейцарию и Норвегию. Coca-Cola использовала тысячи автомобилей Škoda с 1990-х годов.

Причину выбора именно этой марки объяснил carfleet-менеджер компании Coca-Cola Мартин Придала:

- Однако автомобили Škoda являются предпочтительным выбором для Coca-Cola HBC не только благодаря своей надежности. Безопасность и экологичность также играют важную роль. Компания закупает автомобили с широким спектром оборудования для обеспечения безопасности. Все модели в нашем автопарке оснащены такими функциями безопасности, как система контроля слепых зон , система помощи при движении по полосе , круиз-контроль , датчик усталости водителя , система помощи при включении фар и многое другое. Благодаря этому нам удалось значительно сократить количество аварий: по сравнению с примерно 70 в 2013 году, сейчас это число в десять раз меньше. И мы рады сообщить, что ни один из наших сотрудников не получил серьезных травм.

Фото: Škoda

Лизинг фактически становится лакмусовой бумажкой качества, долговечности и ремонтопригодности автомобиля, а главное – его ликвидности на вторичном рынке. Для лизинговой компании возвращенный после завершения договора автомобиль остается активом, который необходимо быстро реализовать с минимальными потерями в стоимости. Поэтому высокая остаточная стоимость и устойчивый спрос на вторичном рынке становятся одними из ключевых критериев при выборе моделей для лизинговых программ.

Поэтому международные компании формируют собственные рейтинги и критерии выбора брендов для корпоративных автопарков, оценивая их по совокупной стоимости владения, надежности, ликвидности и затратам на обслуживание. Škoda занимает в таких рейтингах лидирующие позиции, что подтверждает востребованность автомобилей бренда среди компаний, для которых эффективность автопарка напрямую связана с финансовым результатом.

Этот подход постепенно развивается и в Казахстане. Сегодня автомобили Škoda уже используются в корпоративных парках международных компаний, включая Pfizer, Red Bull, DHL и других организаций.

Фото: Škoda

Автомобили европейского бренда начинают активно использоваться в автопарках государственных служб Казахстана, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения нашей страны.

- В сегодняшнюю эпоху ценовых войн и «рынка предложения» важно не терять голову и помнить, что за качеством всегда стоит кропотливый труд, большие инвестиции, годы разработок и совершенствования продукта. Необходимость поиска баланса между стоимостью и качеством - это основа экономической грамотности и безопасности как для бизнеса, так и для рядового потребителя продукта. Неспроста автомобили Škoda выбирают крупнейшие международные корпорации и государственные службы по всему миру, компании, работающие в сфере такси и car sharing. В общем, те сферы бизнеса и службы, где надёжность, ремонтопригодность, длительный срок эксплуатации актива, а самое главное - постоянная мобильность, это важнейший параметр выживания и главная цель существования предприятия. Одним словом, там, где время – это действительно деньги и зачастую стоимость этих денег - сама жизнь. Наконец-то инструмент приобретения автомобилей, доступный ранее только юридическим лицам, становится доступным и для наших граждан, сегодняшних и будущих автовладельцев. И мы рады предложить нашим клиентам в Казахстане дополнительную альтернативу и удобный сервис по покупке автомобилей Škoda в лизинг для физических лиц. У клиента всегда должен быть выбор и альтернатива - это ДНК любого успешного бизнеса и проекта, - прокомментировал старт программы руководитель дистрибуции Škoda в Казахстане Андрей Тананыкин.

Фото: Škoda

Высокая надежность, экономичность и остаточная стоимость делают бренд рациональным выбором не только для корпоративных клиентов, но и для будущих программ лизинга, ориентированных на частных покупателей.

Если раньше лизинг в первую очередь ассоциировался с корпоративными автопарками и крупным бизнесом, то развитие этого инструмента постепенно меняет ситуацию. Теперь возможность приобретения автомобиля в лизинг становится доступна и частным клиентам. Это расширяет выбор для рядового потребителя: вместо единовременной покупки или классического автокредита появляется еще один финансовый инструмент, позволяющий пользоваться новым автомобилем на более гибких условиях, не привязанных к залогу и гаранту, а также жёсткому графику банковского кредита.

Фото: Škoda

Для практичных людей, которые столкнулись с ситуацией, когда продолжать лизинг уже нецелесообразно, предусмотрена процедура досрочного возврата автомобиля и прекращения договора.

Причины для этого могут быть разными: появился новый автомобиль в семье, изменилась потребность в размере или типе автомобиля, автомобиль перестал соответствовать текущему образу жизни и т.д.

В этом случае работает достаточно понятная процедура:

1.⁠ ⁠Заявление о досрочном прекращении договора;

2.⁠ ⁠Расчёт условий досрочного прекращения;

3.⁠ ⁠Осмотр и оценка автомобиля;

4.⁠ ⁠Акт возврата;

5.⁠ ⁠Передача лизингодателю;

6.⁠ ⁠Окончательный финансовый расчёт;

7.⁠ ⁠Закрытие договора.

Отметим, что автомобили европейского бренда доступны в лизинг для физических лиц с первоначальным взносом от 20%, сумма финансирования начинается от 1 миллиона тенге, минимальный срок составит от 37 месяцев. Стоимость автомобиля при покупке по лизинговой программе необходимо уточнять у финансовых консультантов в дилерском центре.

Фото: Škoda

Подать заявку на лизинг можно в дилерских центрах Škoda через Allur Finance или на сайте лизинговой компании Nomad Leasing Solutions.

Также официальный дистрибьютор Škoda напоминает о действующих финансовых предложениях на весь модельный ряд бренда.

По программе "Честный Европеец" доступны следующие модели: Kodiaq от 17 990 000 теңге, стоимость на Octavia последнего поколения в комплектациях Selection и SportLine с двигателем 1.4 TSI составит 16 490 000 тенге, а также флагманский лифтбек Škoda Superb доступен с выгодой в 3 000 000 теңге.

Также Octavia в модификации с двигателем 2.0 TSI и компактный городской кроссовер Škoda Karoq предлагаются клиентам на удобных условиях под 0,1 процента годовых сроком на 3 года, при первоначальном взносе 40 процентов по программе "Процент как в Европе".

Также все автомобили, приобретенные у официальных дилеров на территории Казахстана, имеют гарантию на 2 года без ограничения пробега. 3-й год гарантии с ограничением до 100 000 километров пробега. Появление лизинга для физических лиц может стать новым этапом развития автомобильного рынка Казахстана. Для покупателей это означает расширение финансовых возможностей и доступ к современным автомобилям на более гибких условиях, а для производителей - дополнительный стимул развивать предложения, ориентированные на долгосрочную стоимость владения и высокое качество продукта.