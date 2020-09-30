- Я родилась и выросла в нашем родном Уральске. Я из простой семьи: мама работала фельдшером, а папа инженером. Нас в семье трое, мы росли в 90-е -2000-е годы. С детства знаю о жизненных трудностях, поэтому меня и моих сестер родители приучили к труду, ответственности и стремлению к самореализации. И сейчас я, в свою очередь, стараюсь своих детей воспитывать также трудолюбивыми и целеустремленными. В 1997 году окончила лицей №35 с отличием и поступила в Академию труда и социальных отношений на юридический факультет, которую также окончила с отличием. Уже на втором курсе я стала стипендиатом АО «Конденсат» и была приглашена на стажировку в юридический отдел этой компании. Через месяц после успешной стажировки меня уже пригласили работать, и я совмещала учебу с трудовой деятельностью в АО «Конденсат». Сейчас мне 40 лет, мой трудовой стаж — 20 лет. Занимала должности юриста компании, руководителя аппарата совета директоров, главного юриста. Были отмечены мои профессиональные и организаторские способности, в связи с этим занимала руководящие посты в компании, одна из которых - руководитель крупнейшей энергоснабжающей компании ТОО «Батыс Энергоресурсы», обеспечивающей электроэнергией более 193 тысяч потребителей и 8600 предприятий нашей области. В настоящее время являюсь членом совета группы компаний «Конденсат».- С марта 2016 года я являюсь действующим депутатом областного маслихата ЗКО по Абулхаирханскому избирательному округу №29. Работы проделано немало, в частности отремонтированы многие участки дорог, решены проблемы с уличным освещением по улице Кокчетавская, был произведен капитальный ремонт подшефных школ, построен спецЦОН и создана цифровая система по обслуживанию населения Smart city по улице Исатая-Махамбета (бывшая Чагано-Набережная), которая и дальше будет усовершенствоваться. В планах также много важных социальных проектов, над реализацией которых я буду стараться работать продуктивно вместе со своей командой. Это решение проблем ЖКХ, улучшение инфраструктур города и области, вопросы качественного профессионального образования и трудоустройства молодых специалистов, создание новых рабочих мест для жителей ЗКО, социальная помощь пожилому поколению и малоимущим гражданам и многое другое. В виду своей производственной деятельности больше уделяю время проектам, связанным с энергетической и нефтегазовой отраслями, участвую в решении вопросов энергетики и стабильности энергосбережения во взаимодействии с руководством города и области. На сегодняшний день назрела проблема обеспечения Бокейординского и Жанибекского районов электроэнергией с наших станций. Так исторически сложилось, что наша область потребляет дополнительно электроэнергию из Российской Федерации по высокой стоимости. Поэтому один из планируемых проектов в моей работе – это обеспечить независимость от иностранных источников энергосбережения. Я также являюсь членом регионального совета Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», на заседаниях которой я также продвигаю свои идеи и проекты по значимым глобальным системным вопросам энергетики в Казахстане.- В первую очередь, моя общественная и благотворительная деятельность, а также спонсорская помощь совместно с моей командой и АО «Конденсат» связана с заботой о ветеранах Великой Отечественной войны и труда, детях-сиротах, детях и взрослых с ограниченными возможностями, малоимущих и многодетных семьях. Эта работа продолжится и дальше. Уделяем внимание также развитию спорта в нашей области: помогаем школьным спортивным секциям и спортивным школам в приобретении инвентаря и формы, организации соревнований, профессиональному развитию талантливых спортсменов нашей области. Я сама очень люблю спорт, увлекаюсь бадминтоном, волейболом, принимаю активное участие в коллективных соревнованиях в этих видах спорта. Один из пунктов моей предвыборной кампании - пропаганда здорового образа жизни среди населения и активное развитие спорта в нашем регионе путем привлечения общественности, руководства и предпринимателей нашей области.- Я иду с девизом своей родной компании АО «Конденсат», где я работаю, он стал и моим жизненным девизом - «Верить, трудиться и побеждать!». Если каждый из нас будет придерживаться этого принципа, то много хорошего сделаем для своей родины и для своего будущего поколения. Прошу своих земляков поддержать мою кандидатуру. Став депутатом, я и дальше буду работать не для галочки, а приложу все свои усилия, чтобы мои земляки стали жить как можно лучше. На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.