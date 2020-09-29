Сотрудники нашей компании регулярно проводят мониторинг рыночной ситуации, посещают выставки и форумы, в том числе международные, такие как SECURICA MOSKOW (г. Москва), связанные с системами охранной и тревожной сигнализации, системами видеоконтроля, пожарной сигнализации. Мы имеем возможность наращивать материально-техническую базу и накапливать опыт сотрудников, и как результат наше предприятие оказывает услуги по максимальной безопасности и сохранности материальных ценностей на самом высоком и профессиональном уровне. ТОО «Охрана-КМС» – одна из самых крупных охранных компаний в Западно-Казахстанской области, охраняя более 2500 объектов, мы имеем целый ряд важных преимуществ, а именно:Если Вы подключаете объекты под охранную сигнализацию, очень важно, чтобы у охраны был собственный ПЦН и обязательно на территории расположения объекта, так как наличие Пульта в другом регионе снижает уровень и время поступления «Тревоги», что может привести к несвоевременно оказанной Вам помощи.количество которых на данный момент составляет 15 единиц. Благодаря наличию собственного автопарка мы имеем возможность оперативно реагировать на все поступающие сигналы «Тревога» и отрабатываем механизм прибытия на объекты в самые кратчайшие сроки. В случае возникновения на объекте различных внештатных ситуаций, требующих дополнительной помощи, мы всегда имеем возможность направить на объект вторую «добавочную» автомашину с экипажем сотрудников охраны. Заметим, что такими возможностями обладает не каждая охранная фирма! • Все охранное оборудование, которое используется в наших системах пультовой охраны,и соответствует всем установленным стандартам. • По желанию, нашим Клиентам, мы установим на телефоне, которое позволяет в круглосуточном режиме владеть полной информацией по своему объекту, начиная от времени постановки и снятия объекта под охрану до всех поступающих сигналов «Тревога».ТОО «Охрана-КМС» принимает на себя обязательство возмещения клиенту материального ущерба в случае невыполнения нами своих обязательств. Отдельно подчеркнем, что в отличие от нас далеко не все охранные компании имеют данный пункт в договоре на оказание услуг!Это совокупная система безопасности, начиная от разработки договора и инструкции с учетом специфики объекта, проведения монтажных работ с последующим техническим обслуживанием до круглосуточного мониторинга собственными Пультами централизованного наблюдения в г. Уральск и г. Аксай, с выездами на объекты и задержанием злоумышленников. В комплекс услуг могут входить системы охранно-тревожной кнопки, пожарной сигнализации, системы видеоконтроля и контроля и управления доступом, охрана с выставлением физических постов, в том числе со специально обученными собаками.Для наших клиентов мы предлагаем оптимальное решение по монтажу охранного оборудования – это беспроводные радиодатчики или же проводная система охраны. У нас предусмотрена рассрочка по оплате за установку охранной системы.Государственная лицензия №14008541 от 12.06.2004 г., выданная МВД РК Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.