Если 28 сентября американская валюта стоила на бирже 428,02 тенге, то 29 сентября ее продают по 429,40 тенге. Евро стоит 499,00 тенге, российский рубль - 5,4 тенге. В обменниках Уральска покупка американской валюты составляет 428,8 тенге, продажа 432,3 тенге. Евро стоит 499,8 тенге, продажа - 504,5 тенге. Российский рубль стоит 5,38 тенге, продается - по 5,53 тенге.