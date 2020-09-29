Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска рассказали, что в соцобъекты отопление начали подавать с 18 сентября. - С 18 сентября тепло подается в те объекты, чьи руководители написали заявления. В основном это детские сады, школы, больницы. В квартиры тепло начнет подаваться, когда среднесуточная температура в течение трех дней составит +8 градусов и ниже, - рассказали в пресс-службе акима города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.