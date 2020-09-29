Сегодня, 29 сентября, возле спецЦОНа собрались десятки людей, все они приехали получить услуги по оформлению документов. Стоит отметить, что такое скопление жителей области противоречит всем санитарным нормам в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Жители ЗКО говорят, что им приходится занимать очередь с шести утра, тогда как автоЦОН начинает свою работу с 10.00. Разобраться и дать рекомендации по этому поводу приехали руководитель проектного офиса "Акжайык - адалдык аланы" Алия Салиева и сотрудники Антикоррупционной службы ЗКО. По словам Алии Салиевой, они выяснили на месте, что бронь по получению водительского удостоверения в настоящее время приостановлена, очередь заполнена на несколько месяцев вперед. - Но спецЦОН принимает в порядке живой очереди тех, кому нужно водительское удостоверение. В основном услугополучателями являются жители районов. Мы часто ездим в районы, и там есть уголки самообслуживания, почему бы не оказывать такие услуги в районах, - спросила Алия Салиева. - Ведь можно подать заявление, не выезжая из своего села. Нужно всего лишь при себе иметь ЭЦП (электронную цифровую подпись - прим. автора). Однако жители районов ЗКО утверждают, что они не осведомлены о том, что сделать заявки на получение услуг они могут в районах, а в Уральск приехать уже за выдачей готового документа. Кроме того, они пожаловались на плохой интернет в селах и потребовали увеличить график работы спецЦОНа. Алия Салиева заверила, что они будут работать над решением этих проблем. - Мы внесем предложение, чтобы спецЦОН начал работать пораньше. Потому что из-за такого столпотворения начинают активизироваться так называемые "помогайки", которые готовы сделать все за деньги. Возможно, так промышляют мошенники, - отметила руководитель проектного офиса "Акжайык - адалдык аланы". К слову, спецЦОН оказывает полный объем услуг не только для уральцев, но и для всех жителей ЗКО. PR-менеджер филиала НАО госкорпорация правительство для граждан по ЗКО Магзура Нурмуханбетова пояснила, что на сегодня спецЦОН работает в рамках графика, утвержденного главным санитарным врачом области – с 10.00 до 18.00. - Автомобилисты могут забронировать очередь онлайн. Также ведется прием по живой очереди для тех граждан, которые приезжают за автоуслугами из районов. Отметим, что окошки для брони доступны на ближайшие даты, свободное время для брони есть всегда. Однако услугополучатели стараются идти в ЦОНы, заранее не забронировав очередь, в связи с чем создают очереди, не соблюдают дистанцию между собой. В рамках предписаний главного санитарного врача мы не можем запустить в здание большой поток клиентов одновременно. Поэтому они ожидают на улице, где также есть все отметки для сохранения социальной дистанции, - сообщила Магзура Нурмуханбетова. Также PR-менеджер отметила, что жители районов могут для замены водительских прав обращаться в зоны самообслуживания в районных отделах ЦОНа и оформить услугу онлайн. Далее в областном центре они уже смогут забрать готовый документ без брони.Алия Салиева Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.