В этом году в Уральске с 21 по 27 сентября отметили традиционный «День города». 80% мероприятий проходило в телевизионном и онлайн-форматах. Они прошли с соблюдением всех санитарных требований с участием не более 30 человек. - Мы стремимся к тому, чтобы каждый уголок нашего города должен быть комфортным для наших людей, чтобы они могли вести здоровый образ жизни, поэтому мы хотим не праздновать, а иметь ряд необходимых и полезных для нашего народа социальных объектов. Основная идея празднования Дня города заключалась в том, чтобы воплотить в жизнь предложения наших предприимчивых граждан, популяризировать вклад каждого жителя в развитие города, творческие возможности, поддержать спонсорские проекты предпринимателей. Мы смогли воплотить эту идею, - рассказал о празднике Абат Шыныбеков на своей странице в. - На ярмарке ремесел города «Акжайык-город мастеров» мастера не только представили свои поделки, но и показали, как их изготовить. Работы, созданные в рамках симпозиума скульпторов «Добрый город», будут украшать наш Уральск. В рамках Дня города открыты ряд социальных и спортивных объектов, детские площадки, что принесет особую радость населению, особенно детям. Центр гемодиализа «Биос», который лечит заболевания почек с помощью современных технологий, переехал в новое здание, сквер «Лепесток» дополнился 500-метровой беговой дорожкой. За счет частных инвестиций построены спорткомплекс «Достык» и спортивный комплекс им. М. Сундетұлы. В микрорайонах Сарытау и Арман открылись спортивные и детские площадки. В рамках 75-летия Победы площадь Победы тоже пополнили новым экспонатом - автомобилем «Катюша», презентовали книгу «Уральск в годы войны», обновили здание клуба «Ардагер», где наши ветераны могут проводит свободное время пользой. Искусственный бассейн на улице Некрасова благоустроен и превращен в прекрасное место отдыха, в честь 180-летия парка старейшему дубу-ровеснику парка установлена ​​мемориальная доска. При участии алматинской интеллигенции прошла серия праздничных мероприятий, посвященных 100-летию поэта Жубана Молдагалиева и 85-летию Кадыра Мырзы Али. Установлен памятник Жубану, организовано в онлайн формате республиканский айтыс «Жайықтың қос қыраны». Впервые на сцене в спектакле воссоздан образ Жубана, открыты обновленный филиал городской библиотеки №6 и проспект Абая. - Продолжились мероприятия велогонками кросс-кантри «JaiyqBikeFest» и другими культурными и спортивными мероприятиями. Шесть заслуженных горожан, внесших большой вклад в процветание города Уральска, удостоены звания «Почетный гражданин города». Хочу поблагодарить всех жителей города, которые приняли активное участие в организации, проведении и праздновании Дня города. Мы все гордимся нашим Уральском и вместе работаем для его процветания, - пожелал аким города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.