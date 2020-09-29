Помимо Даулета Шамелова в машине находились еще четыре человека. Все они с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Даулет Шамелов
Трагедия
произошла 25 сентября на трассе Уральск-Индер недалеко от поселка Конеккеткен. Автомашина марки Chevrolet опрокинулась на трассе. По информации пресс-службы департамента полиции, водитель не справился с рулевым управлением. В аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
Как выяснилось позже погибшим оказался 26-летний саксофонист Даулет Шамелов. Его друг Адилет Орынбасаров после гибели товарища написал пост в социальной сети Facebook,
в котором выразил свое негодование и боль. По его словам, он стал свидетелем жуткого ДТП.
– Я долго думал писать этот пост или нет. Сегодня я стал свидетелем аварии, и она заставила меня состариться аж на несколько лет. Сердце обливалось кровью, видя беспомощное состояние братьев, я плакал. После у меня возникли резонные вопросы. Во-первых, отсутствие сотовой связи, развитое государство, онлайн-обучение, тридцатка развитых стран мира... На деле столько сел остаются не только без интернета, но и без качественной сотовой связи. Нужда! Жизнь человека висит на волоске, при этом нет возможности вызвать помощь. Нет связи. Далее ситуация с медициной. Уважаемые вышестоящие люди, слуги народа, а знаете ли вы в каком состоянии находится сельская медицина? Часами ждешь врачей, а у них элементарно нет носилок, чтобы донести человека до машины. Не было необходимых препаратов, чтобы улучшить состояние задыхающегося человека. Бедные врачи сами были шокированы. Оказалось, эта машина скорой помощи возит учеников. Вот оно, развитое государство! Я не понимаю чиновников, которые проводят празднования различных дат. Пытаюсь понять, но не могу. Мне обидно. Мне больно. Мои братья гибнут в мирное время. Еще одна волна пандемии, онлайн работа, будем учиться дистанционно. Но, дорогие мои, люди ведь живут и в других местах кроме Астаны, Алматы и областных центров. Они тоже хотят жить. Сегодняшняя трагедия забрала у нас моего брата, талантливого сына казахского народа. Я плакал, видя свое беспомощное состояние я ненавидел себя. Правильно ли сделал, написав этот пост? Можете осуждать меня, обвинять меня. Но видя слезы на глазах своих братьев, я до сих пор не нахожу себе места. Не хочу искать виноватых, да и смысла в этом нет. Мне лишь очень жаль казахов, - написал Адилет Орынбасаров на своей странице в социальной сети Facebook.
29 сентября в управлении здравоохранения ЗКО прокомментировали инцидент и сообщили, что 25 сентября в 13.03 на пульт станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о ДТП на трассе Уральск-Индер. Вызов был передан в Акжайыкский районный отдел полиции и директору Акжайыкской районной больницы Ералиевой в 13.11.
– На место ДТП из Акжайкской РБ был отправлен реанимобиль с врачом-хирургом, также в 13:25 из села Конеккеткен и села Есенсай выехали фельдшеры на санитарном автомобиле с необходимой комплектацией (носилки, шина). Время доезда медработников села Конеккеткен - 13:45, село находится в 11 км от места аварии. Пострадавших было пять человек, один из которых не подавал признаков жизни. Ему были проведены реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось. Также из села Ж.Молдагалиев, которое находится в 25 км от места аварии, в 13:30 выехал врач, время его доезда - 14:20, - сообщили в пресс-службе облздрава.
Реанимобиль с хирургом из села Чапаева приехал в 14.35. Машина ехала 36 км, преодолев при этом путь на пароме через реку Урал, лес и бездорожье. Выяснилось, что санитарный автотранспорт без носилок принадлежит медпункту села Сайкудук, который возвращался с поездки из села Чапаево, куда возил детей на плановый диаскин-тест.
– Он подъехал, так как оказался рядом с местом аварии. Медиками после обследований двое пострадавших были госпитализированы в районную больницу, вчера их перевели в нейрохирургическое отделение городской многопрофильной больницы, так как требуются особые условия и наблюдение узких специалистов. У одного диагностирован компрессионный перелом 11 грудного позвонка и лучевой кости справа в типичном месте. У второго - закрытый компрессионный перелом 12 грудного позвонка, обширная открытая рваная рана перианальной области. В ГМБ сейчас их готовят к операции. Еще двое пострадавших в ДТП направлены на амбулаторное лечение, - добавили в пресс-службе управления здравоохранения.
