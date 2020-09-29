Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП ЗКО вместе с управлением по делам религии изъяли запрещенную литературу экстремистского содержания у несовершеннолетней жительницы Уральска. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, факт реализации запрещенной литературы был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. Девочка распространяла книги посредством социальной сети Instagram. – Книги были изъяты и направлены на экспертизу, а в отношении матери девочки был составлен административный протокол по статье 490 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях", - сообщили в полиции. Стоит отметить, что с начала 2020 года за нарушение закона о религиозной деятельности к ответственности привлечены 19 человек. – Статья 490 КоАП РК предусматривает наказание в виде штрафа на физических лиц в размере 50, на юридических лиц – в размере 200 МРП, сумма штрафа возрастает в зависимости от части статьи, - добавили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.