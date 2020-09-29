Очень сложно говорить ребенку, что нет денег на лечение - мама больного мальчика из Уральска15 октября Зинур Айбеккызы вместе с мамой сможет поехать в реабилитационный центр города Актобе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Больной малышке из Уральска не хватает 194 тысячи тенге на лечение Зинур Айбеккызы с рождения страдает детским церебральным параличом: она в свои три года не разговаривает, не ходит и даже не сидит. С каждым днем ее состояние ухудшается. Облегчить состояние малышки обещали врачи из города Актобе. На курс реабилитации у семьи не хватало денег, и они обратились за помощью к неравнодушным казахстанцам. Буквально за сутки после публикации на банковский счет семьи стали поступать средства, и 29 сентября мама Зинур Нургуль Отепова сообщила, что необходимая сумма уже собрана. – Нам даже поступило вдвое больше, чем требовалось. Преклоняю голову перед каждым человеком, который не прошел мимо нашей нужды. Пусть ваше добро вернется к вам в десятикратном размере. Всем вам искренне желаю крепкого здоровья, добра и счастья. Пусть ваши детки будут здоровы, - рассказала Нургуль. Стоит отметить, что 15 октября Нургуль вместе с дочерью отправятся в город Актобе, где пройдут курс реабилитации. Оставшиеся деньги семья потратит на курсы ЛФК и массажа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  