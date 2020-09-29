Человеческие останки эпохи железа были найдены в селе Переметное района Байтерек. Как рассказал руководитель районного отдела внутренней политики Нуржан Дузбатыр, археологи начали раскопки на прошлой неделе, и спустя всего пару дней обнаружили находку. – Проект рассчитан на 2-3 месяца. Археологи во время раскопок нашли останки одного человека. Основной целью раскопок является изучение прошлого, как в эпохе железа проводили обряды по захоронению умершего, каков был порядок. Останки человека, жившего примерно в 4-6 веках до нашей эры. В нашем районе очень много таких захоронений, курганов и надгробных камней. Надгробные камни стали изучать с 2012 года, но многие из них оказались поврежденными и практически ничего невозможно было узнать. Изучение курганов - очень долгий и трудоемкий процесс, требующий привлечения специалистов в области археологии. Я думаю, что такая находка позволит узнать многое и сделать немало открытий, - рассказал Нуржан Дузбатыр. Стоит отметить, что за годы независимости в районе не проводились такие виды работ. Однако, по словам Нуржана Дузбатыра, в районе Байтерек были зарегистрированы случаи, когда курганы самостоятельно раскапывали любители и попросту обворовывали. Оказалось, что нетронутых курганов и захоронений здесь немало.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.