Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, столкновение "Нивы" и КамАЗа произошло в 17.00 по улице Айткулова в микрорайоне Сарытау, недалеко от СОШ №50. - В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, подробности выясняются. Известно, что пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали в больницу, - отметили в ведомстве. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что в ДТП пострадал 29-летний мужчина. - У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также закрытые переломы ребер. Пострадавший был доставлен в Областную многопрофильную больницу, - отметили в облздраве.