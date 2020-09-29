Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 26 сентября около 22.00 в Жамбылском районе. - В результате поражения электрическим током скончалась 15-летняя несовершеннолетняя местная жительница. Предварительно установлено, что сотовый телефон девочки находился на электрозарядке, через чего девочка получила электрический ток, - сообщили в ДП Алматинской области. Отмечается, что заведено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ранее подобный случай произошел в городе Ройет на северо-востоке Таиланда. Школьница умерла в собственной кровати во время прослушивания музыки с подключенного к зарядному устройству смартфона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.