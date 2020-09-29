Как сообщили в РГП "Казгидромет", 30 сентября в Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем температура воздуха составит 21 градус тепла, ночью +6 градусов. В Атырау будет солнечно, днем +23 градуса, ночью +10 градусов. Переменная облачность ожидается в Актобе, днем столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла, ночью опустятся +4 градусов. В Актау также ожидается погода без осадков, днем +23 градуса, ночью +12 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.