Иллюстративное фото из архива "МГ" Студенты, обучающиеся на педагогов, начали получать повышенную стипендию в размере 42 тысяч тенге, сообщил на своей странице в Facebook министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. По его словам, ведомство не только в два раза повысило сумму стипендии, но и повысило порог для поступления на педагогические специальности до 70 баллов. - Благодаря всем этим мерам и принятию Закона "О статусе педагога" уже в этом году количество обладателей знака "Алтын белгі", выбравших педагогику, увеличилось в 1,7 раза, а средний балл по многим направлениям превысил 100 баллов. То есть, если пару лет назад мы говорили о том, что средний балл поступающих на педагогику составляет около 65 баллов и профессия педагога малопривлекательна, то теперь начали поступать сильные выпускники с высокими баллами, – написал глава МОН. В 2019 году размер стипендии составлял 21 тысячу тенге, затем после поручения Президента в декабре его увеличили до 26 тысяч тенге. С сентября 2020 года сумма стипендии студентов-педагогов составляет 42 тысячи тенге. Также по поручению президента с сентября увеличилась стипендия докторантов – со 102 тысяч до 150 тысяч тенге. - Такая мера безусловно является хорошей поддержкой для молодых учёных, ведь в основном докторанты уже имеют свои семьи и занимаются проведением своих исследований. Кроме того, с сентября 2020 года, в разы повысилась стоимость государственного гранта, что позволит вузам увеличить заработную плату преподавателей и укрепить материально-техническую базу, – отметил Асхат Аймагамбетов.