Машина затонула при переезде парома через реку Урал, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Машина утонула в ЗКО: погиб мужчина Трагедия произошла 28 сентября в 9.25 в селе Тайпак Акжайыкского района. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, при переезде парома через реку Урал у машины марки ВАЗ отказали тормоза и авто затонуло. Владелец машины скончался на месте происшествия. – Тело погибшего извлекли из машины в 12.15 и передали сотрудникам полиции. На месте происшествия работали четыре спасателя и одна единица техники, - сообщили в ДЧС ЗКО.  