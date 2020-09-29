при переезде парома через реку Урал у машины марки ВАЗ отказали тормоза и авто затонуло. Владелец машины скончался на месте происшествия.

На месте происшествия работали четыре спасателя и одна единица техники, - сообщили в ДЧС ЗКО.

Трагедия произошла 28 сентября в 9.25 в селе Тайпак Акжайыкского района. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО,– Тело погибшего извлекли из машины в 12.15 и передали сотрудникам полиции.