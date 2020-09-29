Предвыборная программа кандидата на праймериз партии «Nur Otan» Владислава Валерьевича Голоухова

Уважаемые однопартийцы!

Партия «Nur Otan» является самой крупной и самой активной политической организацией в нашей стране. Путем проведения праймериза партия нацелена на обновление, еще большую активизацию своей деятельности. Праймериз – отличная возможность заявить о своих идеях и предложить новые механизмы решения проблемных вопросов в приоритетных отраслях. Меня зовут Владислав Валерьевич Голоухов. Я решил участвовать в праймеризе партии «Nur Otan». Мне 41 год, родился и вырос в Уральске, где и проживаю в настоящее время. Образование высшее, юридическое. Занимаюсь предпринимательской деятельностью, с 2007 года являюсь директором ТОО «Торговый дом «Кама–Казахстан». Весь свой жизненный опыт, профессиональные знания и навыки я хочу направить на развитие нашей области и города. Я люблю свой край и горжусь его жителями! Мне не понаслышке известны все проблемы области и ее жителей. Я осознаю весь груз ответственности, который возьму на себя в случае Вашей поддержки на предстоящих выборах, и приложу все силы, чтобы оправдать Ваш выбор. Любая работа должна быть нацелена на результат, за любыми словами должны стоять дела.– содействие социально–экономическому развитию региона, поддержка программ, направленных на повышение качества жизни и роста доходов жителей; – улучшение качества и доступности медицинских услуг и образования, развитие физической культуры и массового спорта, увеличение доступности спортивных объектов; – поддержка сельхозпроизводителей и предпринимателей, выход на самообеспечение региона по основным видам продовольствия; – оказание адресной помощи социально не защищенным группам населения; – борьба с коррупцией; – развитие программ по обеспечению населения доступным жильем; – улучшение инфраструктуры региона, модернизация и развитие ЖКХ, сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги; – налаживание независимого общественного контроля и диалога между гражданами и представителями власти; – улучшение экологической обстановки и создание безопасной среды проживания в регионе.На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.