Предвыборная программа кандидата на праймериз партии «Nur Otan» Владислава Валерьевича Голоухова

Уважаемые однопартийцы!Партия «Nur Otan» является самой крупной и самой активной политической организацией в нашей стране. Путем проведения праймериза партия нацелена на обновление, еще большую активизацию своей деятельности. Праймериз – отличная возможность заявить о своих идеях и предложить новые механизмы решения проблемных вопросов в приоритетных отраслях. Меня зовут Владислав Валерьевич Голоухов. Я решил участвовать в праймеризе партии «Nur Otan». Мне 41 год, родился и вырос в Уральске, где и проживаю в настоящее время. Образование высшее, юридическое. Занимаюсь предпринимательской деятельностью, с 2007 года являюсь директором ТОО «Торговый дом «Кама–Казахстан». Весь свой жизненный опыт, профессиональные знания и навыки я хочу направить на развитие нашей области и города. Я люблю свой край и горжусь его жителями! Мне не понаслышке известны все проблемы области и ее жителей. Я осознаю весь груз ответственности, который возьму на себя в случае Вашей поддержки на предстоящих выборах, и приложу все силы, чтобы оправдать Ваш выбор. Любая работа должна быть нацелена на результат, за любыми словами должны стоять дела. Основные направления работы: – содействие социально–экономическому развитию региона, поддержка программ, направленных на повышение качества жизни и роста доходов жителей; – улучшение качества и доступности медицинских услуг и образования, развитие физической культуры и массового спорта, увеличение доступности спортивных объектов; – поддержка сельхозпроизводителей и предпринимателей, выход на самообеспечение региона по основным видам продовольствия; – оказание адресной помощи социально не защищенным группам населения; – борьба с коррупцией; – развитие программ по обеспечению населения доступным жильем; – улучшение инфраструктуры региона, модернизация и развитие ЖКХ, сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги; – налаживание независимого общественного контроля и диалога между гражданами и представителями власти; – улучшение экологической обстановки и создание безопасной среды проживания в регионе. Только вместе мы сможем сделать нашу область процветающей, а людей – счастливыми! На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
