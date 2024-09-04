Директор поликлиники Атырау получил семь лет за хищение бюджетных денег

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело по статье «Хищение бюджетных средств, в крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору». Об этом сообщили в областном суде.

Из материалов дела следует, что главный врач поликлиники, главный бухгалтер, заведующий хозяйством и бизнесмен с 2021 по 2023 годы похитили 231,8 миллиона тенге. Они составляли незаконные договоры с предпринимателем.

Приговором суда все подсудимые признаны виновными. Они приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет. Гражданский иск удовлетворили в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу.