Кому сократят сроки и спишут 17 млрд тенге штрафов: Сенат поддержал закон об амнистии в Казахстане

Сенат принял закон об амнистии в связи с принятием новой Конституции. Впервые в истории страны под нее попадут не только уголовные дела, но...