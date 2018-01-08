Директор хлебзавода №1 заявил, что подобный случай в их фирменном магазине произошел впервые, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мухамед ИСАЕВ прислал в редакцию "МГ" письмо, в котором он приносит искренние извинения маме Нурбике БИСАЛИЕВОЙ, чью дочь не обслужили в хлебном магазине из-за того, что она заехала на коляске. - Из вашего видео мы узнали, как некорректно повел себя наш сотрудник - это бесспорно наша вина. Я разделяю ваше возмущение и огорчение по данному поводу. В настоящий момент данный продавец уже получил выговор. Также со всеми сотрудниками, работающими в наших торговых точках, проведена разъяснительная работа, чтобы подобных случаев больше не было, - говорится в письме. Напомним, 5 января мужчина вместе со своей дочерью на инвалидной коляске заехал в хлебный магазин. Однако продавец заявила, что их магазин не предназначен для колясок и отказалась их обслуживать.