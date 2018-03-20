Для детей из ЗКО организуют экскурсии по сакральным местам Казахстана

Об этом рассказали сегодня, 20 марта, на брифинге в региональной службе коммуникаций, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам руководителя управления культуры, архивов и документации ЗКО Кадырболата МУСАГАЛИЕВА, они планируют совместно с меценатами организовать экспедиции по сакральным местам для детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями и из малоимущих семей. - Дети должны быть отличниками учебы, победителями предметных олимпиад, конкурсов, лучших проектов. Для них планируем организовать экспедицию по сакральным местам Южно-Казахстанской, Атырауско