Для них это лишь игра - Токаев о людях, «раскачивающих» ситуацию в стране

- Прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они наоборот призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, может быть, десятки тысяч ответственных граждан, объединенных в общественные дружины, охраняли различные объекты, противостояли мародёрам, - сказал президент.Он напомнил, как волонтёры обеспечивали горячим питанием военнослужащих и полицейских.
- Когда ситуация нормализовалась, они снова потянулись на площади и улицы, будто действительно радеют за справедливость и благополучие сограждан. Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства, - считает глава государства.Президент отметил, что «прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято. Но решил сказать как есть, зато честно».
- Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране, - считает глава государства.По словам Токаева, он видит в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты.