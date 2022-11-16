Для них это лишь игра - Токаев о людях, «раскачивающих» ситуацию в стране

На встрече с общественностью Алматы президент высказался о январской трагедии. Фото: пресс-служба президента РК По словам Токаева, перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране - подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть общество. - Прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они наоборот призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, мож