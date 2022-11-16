Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Для них это лишь игра - Токаев о людях, «раскачивающих» ситуацию в стране

На встрече с общественностью Алматы президент высказался о январской трагедии. Фото: пресс-служба президента РК По словам Токаева, перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране - подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть общество. - Прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они наоборот призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, мож
Дана Рахметова
Для них это лишь игра - Токаев о людях, «раскачивающих» ситуацию в стране
На встрече с общественностью Алматы президент высказался о январской трагедии.
Для них это лишь игра - Токаев о людях, «раскачивающих» ситуацию в стране
Для них это лишь игра - Токаев о людях, «раскачивающих» ситуацию в стране
Фото: пресс-служба президента РК По словам Токаева, перед январскими событиями были люди, которые целенаправленно раскачивали ситуацию в стране - подогревали протестные настроения и преследовали цель расколоть общество.
- Прекрасно видя, как обостряется обстановка и нарастает хаос, они наоборот призывали людей выходить на улицы и площади, тем самым усугубив и без того сложную ситуацию. Но в критический момент они попрятались по своим домам. В самый пик событий их не было ни видно, ни слышно. Тем временем тысячи, может быть, десятки тысяч ответственных граждан, объединенных в общественные дружины, охраняли различные объекты, противостояли мародёрам, - сказал президент.
Он напомнил, как волонтёры обеспечивали горячим питанием военнослужащих и полицейских.
- Когда ситуация нормализовалась, они снова потянулись на площади и улицы, будто действительно радеют за справедливость и благополучие сограждан. Я считаю, что это двуличие и откровенный цинизм. К сожалению, и сейчас они пытаются вести эту опасную игру. Для них это лишь игра, где их заботит только мнимая популярность в социальных сетях и желание обратить на себя внимание тайных спонсоров. От этого страдают простые граждане и интересы государства, - считает глава государства.
Президент отметил, что «прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что перед выборами говорить такого рода вещи не принято. Но решил сказать как есть, зато честно».
- Наш народ всегда умел отличать зерна от плевел. Поэтому уверен, что у таких людей в Казахстане нет и не будет никакого политического будущего. Но нельзя исключать, что они могут стать инструментом в руках различных деструктивных сил, пытающихся дестабилизировать обстановку в нашей стране, - считает глава государства.
По словам Токаева, он видит в обществе надежду и веру в то, что все наши стратегические цели по построению сильной и развитой страны будут достигнуты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы президент январь

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article