Иллюстративное фото из архива "МГ" Изменились правила получения государственной адресной социальной помощи, сообщили в Центре развития трудовых ресурсов (ЦРТР). Теперь претендент на АСП должен предоставить постоянную или временную регистрацию сроком не менее шести месяцев. - На практике центры занятости столкнулись с тем, что некоторые граждане специально получают временную прописку для назначения АСП, – пояснили нововведение в ЦРТР. Адресная социальная помощь назначается на основании электронных документов, получаемых из информационных систем госорганов. Однако многие сведения госорганов оцифрованы только с 2008 года. Это касается задолженности по алиментам, информации об усыновлении или удочерении, рождении детей. - Если данных нет в информационной системе, работник центра занятости отправляет запрос, ответ на который предоставляется в течение 30 дней. Теперь претенденты на АСП могут предоставить подтверждающие документы на получение адресной помощи, – разъяснила вице-президент ЦРТР Анархан Дюсенова. В Министерстве труда и соцзащиты населения ранее сообщали, что при назначении АСП наиболее распространённым нарушением являются сокрытие доходов и повторное получение соцпомощи путём регистрации по временному месту пребывания. Например, в начале апреля жительница Актюбинской области подала документы на АСП в отдел занятости и социальных программ Алгинского района. Ей назначили соцпомощь на общую сумму 1,5 млн тенге. Несколько недель спустя эта же женщина получила временную регистрацию и снова подала документы на получение АСП, но уже в городе Актобе. Минтруда ведёт работу по недопущению нарушений и пересмотру неправомерно назначенных выплат.