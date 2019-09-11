Как рассказала родственница Ильи Людмила Митрясова, мужчина нашелся живым и невредимым. – Позвонили друзья Ильи и сообщили, что с ним все хорошо. Спасибо всем, кто переживал, - сообщила женщина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.