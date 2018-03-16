Для студентов индустриального колледжа Уральска построят общежитие

Депутаты областного маслихата единогласно проголосовали за то, чтобы выделить деньги из бюджета на разработку ПСД, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в областном центре существует нехватка мест в общежитиях для приезжих студентов. - Сегодня мы с вами поддержали решение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации на строительство общежития для студентов индустриального колледжа, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что в вузах Уральска 2250 студентов не получили места в общежитиях. Напо