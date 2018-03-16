Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Для студентов индустриального колледжа Уральска построят общежитие

Депутаты областного маслихата единогласно проголосовали за то, чтобы выделить деньги из бюджета на разработку ПСД, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в областном центре существует нехватка мест в общежитиях для приезжих студентов. - Сегодня мы с вами поддержали решение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации на строительство общежития для студентов индустриального колледжа, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что в вузах Уральска 2250 студентов не получили места в общежитиях. Напо
gorod
Для студентов индустриального колледжа Уральска построят общежитие
Депутаты областного маслихата единогласно проголосовали за то, чтобы выделить деньги из бюджета на разработку ПСД, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в областном центре существует нехватка мест в общежитиях для приезжих студентов. - Сегодня мы с вами поддержали решение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации на строительство общежития для студентов индустриального колледжа, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что в вузах Уральска 2250 студентов не получили места в общежитиях. Напомним, пятого марта 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к народу с посланием, в котором озвучил пять президентских социальных инициатив - это ипотечная программа под названием "7-20-25", снижение налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников, повышение доступности и качества высшего образования, расширение микрокредитования, газификация страны. Из пяти социальных инициатив, студенческая молодежь больше всего заинтересована в реализации таких программ, как строительство студенческих общежитий, увеличение образовательных грантов по определенным специальностям, востребованным на рынке труда, а также подготовка кадров для современного Казахстана и, конечно, льготная ипотека, рассчитанная на 25 лет. Стоит отметить, что в Казахстане сейчас насчитывается порядка 550 тысяч студенческой молодежи. Большинство из них нуждаются в жилье на период своего обучения в учебном заведении. К сожалению, пока далеко не все колледжи и даже вузы страны обеспечены собственными студенческими общежитиями или так называемыми Домами студента. Однако, благодаря инициативе Президента, уже к 2022 году практически все студенты Казахстана будут обеспечены местами в студенческих общежитиях. Также будет значительно увеличено количество образовательных грантов для студенческой молодежи. Причем по тем специальностям, которые будут востребованы на рынке труда уже в ближайшие годы. Это инженеры, IT-специалисты для внедрения проекта «Цифровой Казахстан» в самых различных отраслях, специалисты робототехники, агротехнологии и многое другое.
общежитие

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article