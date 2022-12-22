До 85 тысяч тенге планируют повысить зарплату гражданских служащих в Уральске

- 2023 год – 43 468 736 тысяч тенге;
- 2024 год – 17 699 575 тысяч тенге;
- 2025 год – 18 391 285 тысяч тенге.
- Наибольший удельный вес в общем объёме собственных доходов занимают налоговые поступления – 15 362,7 млн тенге, - сообщила Тулегенова. – (…) Согласно графику погашения, в 2023 году учтён возврат долга по заёмным средствам в общей сумме 1 370,9 млн тенге. При планировании расходной части бюджета сохранена социальная направленность бюджета.По словам руководителя отдела, «основными приоритетами при планировании расходов социальной сферы приняты улучшение качества жизни горожан, поддержание социально уязвимых групп и обеспечение занятости населения». Как выяснилось, на социальную сферу будет направлено 7 537,7 млн тенге или 17,3%. На программу занятости планируют потратить 1,2 млрд тенге, а «на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью» предусмотрено 1,67 млрд тенге. Чуть больше одного миллиарда тенге планируют направить на повышение заработной платы гражданских служащих.
- Повышение заработной платы в социальном обеспечении составило 25% и в сравнении с 2020 годом увеличилась в два раза (средняя заработная плата 210 тысяч тенге), специалистов в сфере культуры, а также отдельным категориям гражданских служащих повышение заработной платы составило 22%, где средняя заработная плата составит 170 тысяч тенге и 85 тысяч тенге соответственно, - сообщила Тулегенова.Ещё 5,2 млрд тенге достанется пассажироперевозчикам в виде субсидий по социально значимым сообщениям. Так называемый бюджет развития составит 22 082,8 млн тенге или 50,8% от общего объема бюджета.Из них 13,8 млрд тенге планируют направить на строительство коммунального жилья, 6,6 млрд тенге на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, еще 1,1 млрд тенге выделят на развитие многострадальной системы водоснабжения и водоотведения и 423,6 млн тенге пойдет на развитие транспортной инфраструктуры. Депутаты приняли бюджет единогласно.
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