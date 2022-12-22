До 85 тысяч тенге планируют повысить зарплату гражданских служащих в Уральске

А средняя зарплата в нашей стране, согласно статданным, составляет 299 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Сегодня, 22 декабря, прошла 22-я очередная сессия маслихата, на которой депутаты единогласно приняли бюджет на 2023 - 2025 годы. Так, по информации руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Уральска Альмиры Тулегеновой, бюджет на ближайшие три года планируется в следующих объёмах: 2023 год – 43 468 736 тысяч тенге; 2024 год – 17 699 575 тысяч тенге; 2025 год – 18 391 285 тысяч тенге. Бюджет Уральска на 2023 год определён в объёме 43 468,7 млн тенге,