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Социум

До 85 тысяч тенге планируют повысить зарплату гражданских служащих в Уральске

А средняя зарплата в нашей стране, согласно статданным, составляет 299 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Сегодня, 22 декабря, прошла 22-я очередная сессия маслихата, на которой депутаты единогласно приняли бюджет на 2023 - 2025 годы. Так, по информации руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Уральска Альмиры Тулегеновой, бюджет на ближайшие три года планируется в следующих объёмах: 2023 год – 43 468 736 тысяч тенге; 2024 год – 17 699 575 тысяч тенге; 2025 год – 18 391 285 тысяч тенге. Бюджет Уральска на 2023 год определён в объёме 43 468,7 млн тенге,
Дана Рахметова
До 85 тысяч тенге планируют повысить зарплату гражданских служащих в Уральске
А средняя зарплата в нашей стране, согласно статданным, составляет 299 тысяч тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
До 85 тысяч тенге планируют повысить зарплату гражданских служащих в Уральске
До 85 тысяч тенге планируют повысить зарплату гражданских служащих в Уральске
Фото из архива "МГ" Сегодня, 22 декабря, прошла 22-я очередная сессия маслихата, на которой депутаты единогласно приняли бюджет на 2023 - 2025 годы. Так, по информации руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Уральска Альмиры Тулегеновой, бюджет на ближайшие три года планируется в следующих объёмах:
  • 2023 год – 43 468 736 тысяч тенге;
  • 2024 год – 17 699 575 тысяч тенге;
  • 2025 год – 18 391 285 тысяч тенге.
Бюджет Уральска на 2023 год определён в объёме 43 468,7 млн тенге, из которых 56,9% или 24 730,2 млн тенге это трансферты и кредиты вышестоящих бюджетов и 43,1% или 18 738,5 млн тенге – собственные доходы.
- Наибольший удельный вес в общем объёме собственных доходов занимают налоговые поступления – 15 362,7 млн тенге, - сообщила Тулегенова. – (…) Согласно графику погашения, в 2023 году учтён возврат долга по заёмным средствам в общей сумме 1 370,9 млн тенге. При планировании расходной части бюджета сохранена социальная направленность бюджета.
По словам руководителя отдела, «основными приоритетами при планировании расходов социальной сферы приняты улучшение качества жизни горожан, поддержание социально уязвимых групп и обеспечение занятости населения». Как выяснилось, на социальную сферу будет направлено 7 537,7 млн тенге или 17,3%. На программу занятости планируют потратить 1,2 млрд тенге, а «на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью» предусмотрено 1,67 млрд тенге. Чуть больше одного миллиарда тенге планируют направить на повышение заработной платы гражданских служащих.
- Повышение заработной платы в социальном обеспечении составило 25% и в сравнении с 2020 годом увеличилась в два раза (средняя заработная плата 210 тысяч тенге), специалистов в сфере культуры, а также отдельным категориям гражданских служащих повышение заработной платы составило 22%, где средняя заработная плата составит 170 тысяч тенге и 85 тысяч тенге соответственно, - сообщила Тулегенова.
Ещё 5,2 млрд тенге достанется пассажироперевозчикам в виде субсидий по социально значимым сообщениям. Так называемый бюджет развития составит 22 082,8 млн тенге или 50,8% от общего объема бюджета.Из них 13,8 млрд тенге планируют направить на строительство коммунального жилья, 6,6 млрд тенге на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, еще 1,1 млрд тенге выделят на развитие многострадальной системы водоснабжения и водоотведения и 423,6 млн тенге пойдет на развитие транспортной инфраструктуры. Депутаты приняли бюджет единогласно.
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депутаты Бюджет зарплата маслихат

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