Минэнерго Казахстана намерено в течение трёх лет каждые полгода повышать цену сжиженного газа на пять тенге. Первое повышение ожидается в первом квартале 2024 года, сообщил на брифинге вице-министр энергетики Алибек Жамауов.

По его данным, в республике производят 130-135 тысяч тонн этого топлива в месяц, при этом уровень потребления выше на 10-15 тысяч тонн. За последний год казахстанцы перевели на автогаз более 300 тысяч автомобилей.

— Повышение цены необходимо для модернизации нефтеперерабатывающих заводов, обеспечения топливом населения и решения проблемы убыточности производства. Мы при расчёте новой цены учитывали и уровень инфляции. У нас вся потребительская корзина растёт в цене, поэтому не можем газ держать по одной цене. Цены на бензин тоже будут постепенно расти в соответствии с инфляцией, с потреблением. Насколько — не могу сказать, — отметил вице-министр.

С дефицитом также планируют бороться путём дополнительных поставок на внутренний рынок, в том числе из резервов «Тенгизшевройла». Кроме того, Минэнерго договорилось с «КазРосГазом» о поставках с Оренбургского НПЗ с января. По предварительной оценке, поставки составят до 90 тысяч тонн в месяц.

— Рекомендуем автолюбителям обратить внимание на альтернативное топливо – компримированный метан. Сегодня он чуть дороже, чем сжиженный нефтяной газ, литр стоит 90-100 тенге, — посоветовал Жамауов.

Ранее в Минэнерго сообщали, что за год производство сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизилось на 10%, а потребление выросло на 28%.