Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», восьмого декабря в 12:00 в конференц-зале ТЭЦ пройдут публичные слушания по изменению тарифа на услуги по подаче воды по распределительным сетям. В случае утверждения, новый тариф введут в действие с восьмого января.

Публичные слушаниях могут посетить все желающие. В АО уточнили, что в здании действует пропускной режим. Слушатели должны будут заранее записаться по телефону 24-06-51.

Напомним, с первого июня этого года ввели в действие новый предельный тариф на подогрев воды и теплоэнергию на 2023-2028 годы. Утвердили среднеотпускной тариф без НДС на уровне 5 434,82 тенге за 1 Гкал (рост 14,02%). Девятого августа предприятие подало повторную заявку. В АО «Жайыктеплоэнерго» попросили повысить стоимость своих услуг на 6% от действующего нового тарифа.